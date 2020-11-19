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Kadın - Aile Evde çiğ köfte nasıl yapılır? | Çiğ köfte tarifi
Kadın - Aile

Evde çiğ köfte nasıl yapılır? | Çiğ köfte tarifi

Kolay çiğ köfte tarifi | Damakları çatlatan bir çiğ köfte tarifi arayanlar; etsiz çiğ köfte tarifini araştırıyor. Peki, evde çiğ köfte nasıl yapılır? | Çiğ köfte tarifi | Tam ölçülü çiğ köfte tarifi

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:04:00 -
Evde çiğ köfte nasıl yapılır? | Çiğ köfte tarifi

Etsiz çiğ köfte tarifi | Son derece basit bir tarifle dillere destan bir çiğ köfte hazırlayabilirsiniz. İşte, etsiz çiğ köfte tarifi…

Çiğ köfte tarifi

Malzemeler:

  • 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
  • 1 su bardağı sıcak su
  • 2 tatlı kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı isot
  • 1 adet soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • 1 adet limonun suyu

Evde çiğ köfte nasıl yapılır?

Bir yoğurma kabının içine bulgur ve 1 barda sıcak suyu alın.

Bulgurun üzerini kapatın.

Yaklaşık 20 dakika bulgurun suyu çekmesini bekleyin.

Bulgur suyunu çekince tüm malzemeleri kabın içerisine alın.

Çiğ köfteyi 20-25 dakika boyunca yoğurun.

Ardından çiğ köfteye şekil verip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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