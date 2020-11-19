Evde çiğ köfte nasıl yapılır? | Çiğ köfte tarifi
Kolay çiğ köfte tarifi | Damakları çatlatan bir çiğ köfte tarifi arayanlar; etsiz çiğ köfte tarifini araştırıyor. Peki, evde çiğ köfte nasıl yapılır? | Çiğ köfte tarifi | Tam ölçülü çiğ köfte tarifi
Etsiz çiğ köfte tarifi | Son derece basit bir tarifle dillere destan bir çiğ köfte hazırlayabilirsiniz. İşte, etsiz çiğ köfte tarifi…
Çiğ köfte tarifi
Malzemeler:
- 1,5 su bardağı çiğ köftelik esmer bulgur
- 1 su bardağı sıcak su
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı isot
- 1 adet soğan
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı yoğurt
- 2 yemek kaşığı sıvıyağ
- 1 adet limonun suyu
Evde çiğ köfte nasıl yapılır?
Bir yoğurma kabının içine bulgur ve 1 barda sıcak suyu alın.
Bulgurun üzerini kapatın.
Yaklaşık 20 dakika bulgurun suyu çekmesini bekleyin.
Bulgur suyunu çekince tüm malzemeleri kabın içerisine alın.
Çiğ köfteyi 20-25 dakika boyunca yoğurun.
Ardından çiğ köfteye şekil verip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.