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Evde çalışan sigortası ne kadar?

Asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek primler de arttı. Evde çalışan temizlikçi sigortası nasıl yapılır? Evde çalıştırılan temizlikçinin sigortası nasıl yapılır? Ev hizmetlerinde sigortasız işçi çalıştırılması mümkün değildir. Bunun tespiti halinde ev sahibine 2016 yılı için 8.235,00 TL idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca bu durumun süregeldiği her ay için de 3.294,00 TL idari para cezası daha uygulanmaktadır.

15 Ekim 2019 Salı 18:39
Evde çalışan sigortası ne kadar?

Asgari ücretle birlikte ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek primler de arttı. Evde çalışan temizlikçi sigortası nasıl yapılır?  Evde çalıştırılan temizlikçinin sigortası nasıl yapılır? Ev hizmetlerinde sigortasız işçi çalıştırılması mümkün değildir. Bunun tespiti halinde ev sahibine 2016 yılı için 8.235,00 TL idari para cezası kesilmektedir. Ayrıca bu durumun süregeldiği her ay için de 3.294,00 TL idari para cezası daha uygulanmaktadır. 

Ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek; temizlik, ütü, yemek yapma, çamaşır, bulaşık yıkama, alışveriş ve bahçe işleri ile çocuk, yaşlı veya özel bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işlerinin ev halkı dışındaki bireyler tarafından yapılması ev hizmeti sayılıyor. Bu işleri yapanların da Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenerek, sigortalanması gerekiyor. Ev hizmetlerinde çalışanlar için teşvik de var. Eğer evinizde ister temizlik için isterse de bakıcı olarak bir ayda 10 gün ve üzerinde kişi çalışıyorsa yüzde 5’lik prim indiriminden yararlanabiliyor.

Kimler ev hizmetleri kapsamında sayılır?

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, Kanunun 1/4/2015 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ek 9 uncu maddesi ile bir veya birden fazla gerçek kişi tarafından çalıştırılan ve çalıştıkları kişi yanında ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar ile aynı veya farklı gerçek kişi yanında 10 günden az çalışanlar şeklinde ikiye ayrılmıştır. Kanunun ek 9 uncu maddesine tabi sigortalılar 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılacaktır.

Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile aynı konutta birlikte yaşayan ve üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar arasında ve aralarına dışardan başka kimse katılmaksızın, yaşadıkları konut içinde yapılan işlerde çalışanlar sigortalı sayılmadıklarından, aynı evde oturan üçüncü derece dahil bu dereceye kadar hısımlar tarafından ev hizmeti işlerini yapanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılmayacaktır. Ancak, üçüncü dereceye kadar olan akrabalar dışından olup ev hizmeti nedeniyle işe alınan, aynı evde yaşayanlar ek 9 uncu madde kapsamında sigortalı sayılacaktır. Kanunun ek 9 uncu maddesinden evinde sigortalı çalıştıran gerçek kişiler yararlanacak olup, tüzel kişilik adına bu madde kapsamında sigortalı çalıştırılması talepleri kabul edilmeyecektir.

Ev hizmetlerinde 10 gün ve fazla süre ile çalışanların prim oranları

Kanunun ek 9 uncu maddesi kapsamında ayda 10 gün ve daha fazla süre ile sigortalılığı olanların % 34,5 oranındaki primleri gerçek kişi işverenler tarafından ödenir. Bu primin % 20’si uzun vadeli sigorta kolları, % 12,5’i genel sağlık sigortası, % 2’si iş kazası ve meslek hastalıkları sigortası primidir. İşverenler ayrıca sigortalı ve işveren hissesi ile birlikte % 3 oranında işsizlik sigortası primi de ödeyeceklerdir.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 18:39
  1. Evde çalışan sigortası ne kadar?
  2. Kimler ev hizmetleri kapsamında sayılır?
  3. Evde çalışan temizlikçi sigortası nasıl yapılır?
  4. Evde çalıştırılan temizlikçinin sigortası nasıl yapılır
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