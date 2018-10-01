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Evde bulunan bir dolara "Mabel Matiz" savunması

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan eski yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 15:25
Evde bulunan bir dolara "Mabel Matiz" savunması

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarılı olması halinde devletin üst düzeyinin yargılamalarını yapacak sözde "sıkıyönetim mahkemeleri"ne atanan eski askeri yüksek yargıçların yargılanmalarına da başlandı.

Yargıtay Genel Kurul Salonundaki duruşmada, sözde sıkıyönetim direktifinde, "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak adı geçen eski Askeri Yargıtay Üyesi Haluk Zeybel, hakim karşısına çıktı.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi Üyesi Abdurrahman Orkun Dağ'ın başkanlık ettiği duruşmaya, tutuklu sanık Zeybel ile avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada, sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu.

Sanığın örgüt içinde yer aldığı, örgüt yöneticileriyle toplantılarda bir araya geldiği, Askeri Yargıtayda örgüt amaçları doğrultusunda faaliyet yürüttüğü, darbe girişiminin organizatörlerince hazırlanan sıkıyönetim mahkemeleri listesinde "Askeri Yargıtay Başkanı" olarak atandığı belirtildi. Zeybel'in böylelikle örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği, örgüt hiyerarşisi içinde "yönetici" konumunda bulunduğu kaydedildi.

Suçlamaları reddetti

Savunma için söz verilen Haluk Zeybel, hakkındaki suçlamaları reddetti, usule ilişkin itirazlarını dile getirdi.

Hakkındaki soruşturmanın hukuksuz ve usulsüz yürütüldüğünü ileri süren Zeybel, yetkisiz mahkeme tarafından tutuklandığını, yetkisiz mahkemece yargılandığını ileri sürdü.

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz günü mesaiden çıkıp evine gittiğini, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanmasını gerektiren herhangi bir eylemi bulunmadığını öne süren Zeybel, yalnızca bilgisi ve haberi dışında hazırlanan sıkıyönetim listesinde adının bulunması nedeniyle tutuklandığını öne sürdü.

Gözaltı sürecinde götürüldüğü Başkent Spor Salonunda işkence gördüğünü ileri süren Zeybel, polislerden şikayetçi olduğunu belirtti.

Sanık Zeybel, gözatına alındıktan 27 ay sonra savunma yapmak üzere hakim karşısına çıkarıldığını, böylelikle adil yargılanma ve makul sürede yargılanma haklarının ihlal edildiğini savundu.

Askeri hakimler hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce fişleme yapıldığını, bu fişlemeler nedeniyle gözaltına alındığını iddia eden Zeybel, "Hangi örgüt toplantılarına katıldığım, hangi somut eylemleri yerine getirdiğim somut delillerle kanıtlamamıştır." savunmasını yaptı.

Firari imam Karakuş ile görüşme

Örgütün yargı imamı firari Osman Karakuş ile görüştüğü yönündeki iddialara da yanıt veren Haluk Zeybel, tanıştığı dönemde Karakuş'un Emniyet Genel Müdür Yardımcısı olduğunu, eski Askeri Yargıtay Başkanı Ahmet Zeki Liman'ın avukat kardeşi Sadık Liman aracılığıyla Karakuş ile tanıştığını anlattı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 15:25
  1. Yargıtay 9. Ceza Dairesi
  2. FETÖ üyesi
  3. mabel matiz

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