Kurban Bayramının yaklaşması ile birlikte vatandaşlarda bayram hazırlık telaşıda artmaktadır. Kimi vatandaşlar kurbanlık hayvan bulma telaşı içerisindeyken kimileride kurban kesme telaşı sarmış durumda. Kurban günü muhakkak ki en önemli araçlardan bir taneside keskin bir bıçağın olmasıdır. Bunun için günler öncesinden bıçaklar güzel bir şekilde bilenip hazır hale getirilmektedir. Peki evde bıçak nasıl bilenir?

Evde bıçak bilemek isteyenler bileme taşı, masat ve seramik kupa veya tabak kullanarak bıçaklarını daha keskin hale getirebilirler.

Bileme taşı kullanmak

Bıçak bileme işlemi yapılırken dikkat edilecek en önemli husus; bıçak ile bileme taşı arasından sürtme açısıdır. Eğer çok küçük açı ile sürtme işlemi yapılıyorsa bıçak çok daha keskin olacaktır ancak bu keskinlik uzun süre gitmeyecek hızlı bir şekilde körelecektir. Daha büyük bir açı ile sürtme işlemi yapılırsa bu da bıçakta yeterli bir keskinlik sağlamayacaktır. İdeal sürtme açısı 15 ila 20 derece arasında olanıdır.

Bileme taşı kullanılırken kaba tanecikli taraf kullanılarak bileme işlemine başlanılmalıdır. Daha sonra ince tanecikli yapı ile devam edilmelidir. Kaba tanecikli yapı bıçakta taşlama görevi yaparken, ince tanecikli yapı bıçakte keskinlik sağlayacaktır.

Masat kullanmak

Masat kullanım amacı tamamen körelmiş bıçakları keskinleştirmek için kullanımkatan ziyade keskin bıçağın uzun süre keskin bir halde kalması için kullanılır. Düzenli olarak masat kullanılırsa bıçağın körelmesi gecikecektir. Masatın asıl amacı bıçağın ağzındaki metal yüzeyin tekrar hizalanmasını sağlamaktır.

Masat kullanılırken yine bıçakla olan açısına dikkat etmek gerekir. Masat için ideal açı 20 derece civarıdır.

Seramik kupa veya tabak kullanmak

Eğer evimizde bileme taşı veya masat yoksa seramik malzemeden yapılmış tabak veya kupa kullanabiliriz. Seramik kupa veya tabağı ters çevirerek alt taraftaki tanecikli yapı bıçağı keskinleştirmek için kullanılabilmektedir. Bıçağı masatta olduğu gibi 20 derecelik bir açı ile seramik yüzeye sürterek keskinleştirme işlemi gerçekleştirilebilir.