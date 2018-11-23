Evde bebek şampuanı nasıl hazırlanır?

Bildiğiniz üzere bebek şampuanlarının içinde dahi kimyasal katkı maddeleri bulunmaktadır. Bu kimyasal katkı maddeleri arasında silikon, polietilen glikol, formaldehit, paraben ve birde sodyum lauryl sülfat adı verilen maddeler bulunmaktadır.

KİMYASAL MADDELERİN BEBEĞİNİZE VEREBİLECEĞİ ZARARLAR

PARABEN MADDESİ; Bebeğinizin cildinde egzama türünde rahatsızlıklar yaratabilir. Bu madde şampuana raf ömrünü uzatmak amacı ile ilave edilir.

SİLİKON MADDESİ; Bu madde hem saçı hem de cildi yumuşatma özelliğine sahip bir maddedir. Fakat bu madde aynı zamanda cildi tamamen kaplar ve cildin hava ile olan temasını keser. Bu nedenle de bebeğinizin saç derisi üzerinde pullanmalar meydana gelir.

POLİETİLEN GLİKOL MADDESİ; Bu madde petrolden üretilir ve kanserojen bir kimyasal maddedir. Bu madde bebeğinizin cildini tahriş etmek sureti ile ciltte kaşıntı yapıp aynı zamanda da bebeğinizin cildini bakterilere karşı korumasız bırakır.

FORMALDEHİT MADDESİ; Bu madde cilde hem sindirim hem de soluma yolu ile geçebilen bir maddedir. Bu kimyasal madde bebeğinizde baş ağrısı, yorgunluk, baş dönmesi ve deri dökülmesine neden olabilir.

SODYUM LAURYL SÜLFAT MADDESİ; Bu kimyasal madde şampuanın köpürmesini sağlayan bir maddedir. Bu madde hem bebeğinizin cildinin hem de gözlerinin tahriş olmasına ve aynı zamanda da bebeğinizin cildinin yağ dengesinin bozulmasına neden olur.

EVDE BEBEK ŞAMPUANI YAPIMI

Doğal bebek şampuanını evde hazırlamak için 1 fincan kadar su, 1 fincan kadar sıvı zeytinyağı, 1 fincan kadar doğal zeytinyağı sabununun rendesi ve yarım çay kaşığı kadar da badem yağına ihtiyacınız var.

Bu doğal bebek şampuanını hazırlamaya başlarken temiz ve cam bir şişenin içerisine tüm bu malzemeleri ve yukarıdaki ölçülere göre şişenin içerisine ilave edin. Daha sonra kullanmak istediğinizde tüm şişeyi iyice çalkalayın ve gerektiği kadar bebeğiniz için kullanın.

Yukarıdaki doğal bebek şampuanı bebeğinizin hassas cildi için mükemmeldir. Fakat ne olursa olsun bebeğinizin kolunun iç tarafında bir damla kadarını deneyip, bebeğinizin cildinde test yapmanız çok daha sağlıklı olacaktır.