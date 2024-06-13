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Ekonomi Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu
Ekonomi

Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:29:00 -
Evde Bakım Yardımı ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekilen Evde Bakım Yardımı ödemeleri yarın yapılacağını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığın sunduğu en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan "Evde Bakım Yardımı"nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri amacıyla başlatıldığını hatırlattı.

Göktaş, engellilerin aile bütünlüğünü koruyarak evde bakımını sağlama ilkesini benimsediklerini belirtti. Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen kişilere destek sağlanarak aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı.

Bakan Göktaş, bu yardım kapsamında hak sahiplerine aylık 7 bin 608 lira ödeme yapıldığını belirtti ve şunları ekledi:

"Kurban Bayramı dolayısıyla evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için Evde Bakım Yardımı ödemelerini öne çekerek yarın hesaplara yatırıyoruz. Bu ay Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 560 bin vatandaşımız için toplam 4,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi gerçekleştireceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf ve sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Bu açıklama, engelli bireylerin aile içinde desteklenmesine ve aile bütünlüğünün korunmasına yönelik bakanlığın kararlılığını gösteriyor. Evde Bakım Yardımı, engelli bireylerin aile ortamında daha iyi bir yaşam sürmelerine katkı sağlıyor.
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