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Ekonomi Evde bakım parası yatan iller
Ekonomi

Evde bakım parası yatan iller

14 Kasım evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım aylığı alan vatandaşlar hangi illerde paranın yattığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşı yattı mı? | Evde bakım maaşı yatan iller güncel ¬ Evde bakım maaşı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-11-14 17:36:00 -
Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı sorgulama |Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç vatandaşlar için maaş ödüyor. Son olarak temmuz ayında zam yapılan evde bakım maaşı 1.544,61 TL oldu. Vatandaşlar hangi illerde evde bakım maaşının yattığını araştırıyor. Evde bakım maaşı yatan iller güncel

Evde bakım parası yatan iller

Evde bakım maaşı her ayın 15’inde hesaplara geçmeye başlıyor. Kasım ayının 15’i hafta sonuna denk geldiği için ödemeler birkaç gün öncesinde hesaplara yatmaya başlandı. İşte, evde bakım maaşı yatan iler:

İzmir

Hatay

Tokat

Osmaniye

Afyonkarahisar

Kırklareli

Samsun

Antalya

Sakarya

Diyarbakır

Evde bakım parası sorgula

Evde sakım parasının yatıp yatmadığını e devletten kontrol edebilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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