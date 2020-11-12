Evde bakım parası ne zaman yatar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için maaş desteği sağlıyor. Temmuz 2020’de yapılan zamla evde bakım maaşı 1.544,61 TL'ye yükseltildi. Peki, evde bakım parası yattı mı?

Evde bakım parası yatan iller 12 Kasım

Evde bakım maaşı illere göre bir sıralamayla her ayın 15’inde ödenmeye başlıyor. Ancak kasım ayının 15’inin pazar gününe denk gelmesi sebebiyle maaş erken ödenmeye başladı. 12 Kasım Perşembe günü liste kontrol edildiğinde evde bakım maaşı 8 ilde hesaplara yattı. İşte, evde bakım maaşı yatan illerin listesi:

İzmir

Hatay

Tokat

Osmaniye

Afyonkarahisar

Kırklareli

Samsun

Antalya

Evde bakım parası sorgula

Evde sakım parasının yatıp yatmadığını e devletten kontrol edebilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.

E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA