Evde bakım parası yatan iller 12 Kasım
Evde bakım parası yattı mı? Bakıma muhtaç bireyler için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı maaş ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre bir sıralamayla hesaplara yatıyor. Peki, kasım ayı evde bakım parası yattı mı? | Evde bakım parası yatan iller güncel | Evde bakım parası sorgula
Evde bakım parası ne zaman yatar? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için maaş desteği sağlıyor. Temmuz 2020’de yapılan zamla evde bakım maaşı 1.544,61 TL'ye yükseltildi. Peki, evde bakım parası yattı mı?
Evde bakım parası yatan iller 12 Kasım
Evde bakım maaşı illere göre bir sıralamayla her ayın 15’inde ödenmeye başlıyor. Ancak kasım ayının 15’inin pazar gününe denk gelmesi sebebiyle maaş erken ödenmeye başladı. 12 Kasım Perşembe günü liste kontrol edildiğinde evde bakım maaşı 8 ilde hesaplara yattı. İşte, evde bakım maaşı yatan illerin listesi:
- İzmir
- Hatay
- Tokat
- Osmaniye
- Afyonkarahisar
- Kırklareli
- Samsun
- Antalya
Evde bakım parası sorgula
Evde sakım parasının yatıp yatmadığını e devletten kontrol edebilirsiniz. Ayıca maaşınızı Ziraat Bankası’ndan alıyorsanız; sms ile sorgulama yapabilirsiniz.
Ziraat Bankası'ndan maaş alıyorsanız; cep telefonunuzun sms kısmına 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderin. Bu işlem için operatörünüz 1 sms ücreti kesecektir. Mesajı attıktan kısa süre içerisinde bakiyeniz hakkında telefonunuza sms gelecektir.
E DEVLET EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA