Bakıma muhtaç bireyler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatar?

Evde bakım maaşları yattı mı? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşlarının yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yanık, açıklamasında "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.