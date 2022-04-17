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Ekonomi Evde bakım maaşları yattı mı? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar?
Ekonomi

Evde bakım maaşları yattı mı? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatırılacak?

Yeniakit Publisher
2022-04-17 12:38:00 -
Evde bakım maaşları yattı mı? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Bakıma muhtaç bireyler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay maaş ödemesi gerçekleştiriyor. Peki, evde bakım maaşları ne zaman yatar?

Evde bakım maaşları yattı mı? Nisan ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşlarının yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Yanık, açıklamasında "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 1 milyar 272 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler 20 Nisan'da tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

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