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Ekonomi Evde bakım maaşları yattı mı 6 Eylül | Evde bakım maaşı bu hafta yatar mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşları yattı mı 6 Eylül | Evde bakım maaşı bu hafta yatar mı?

Bu hafta evde bakım maaşları yatacak mı? İhtiyaç sahibi ailelere her ay evde bakım maaşı ödeniyor. Vatandaşlar eylül ayı evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını araştırıyor. Peki, evde bakım maaşların ne zaman ödenecek? Evde bakım maaşı ne kadar 2022?

Yeniakit Publisher
2022-09-06 19:06:00 -
Evde bakım maaşları yattı mı 6 Eylül | Evde bakım maaşı bu hafta yatar mı?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar eylül ayı ödemelerinin ne zaman gerçekleşeceğini araştırıyor. Evde bakım maaşı ödenen illerin listesi:

Evde bakım maaşları yattı mı 6 Eylül | Evde bakım maaşı bu hafta yatar mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşını illere göre bir sıralamayla hesaplara yatırıyor. Maaşlar her ayın 15’i ile 31’i arasında hesaplara gönderiliyor. Eylül ayı evde bakım maaşları 15 Eylül Perşembe günü ödenmeye başlayacak.

Evde bakım maaşı ne kadar?

Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi. Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün.  e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

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