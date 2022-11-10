Evde bakım maaşı yattı mı 10 Kasım Perşembe
Evde bakım maaşı alanlar kasım ayı ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını merak ediyor. Bu sebeple pek çok kişi 'Evde bakım maaşı ne zaman yatar?' sorusunun cevabını araştırıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Söz konusu maaş illere göre belirlenen bir takvimle hesaplara yatırılıyor. Pek çok kişi bu sebeple "Evde bakım maaşları hesaplara yattı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.
Evde bakım maaşı yattı mı 10 Kasım Perşembe
Evde bakım maaşının kasım ayının kaçında hesaplara geçeceği merak konusu. Evde bakım maaşı her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor. Maaşın hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz. Ayrıca, maaşınızı aldığınız bankanın mobil şubesinden ya da SMS ile hesap hareketlerinizi sorgulayabilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.
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