Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Hangi illere evde bakım parası yattı?

Engelli vatandaşların günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için yardıma ihtiyaç vardır. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım maaşları da yattı. Peki Hangi illere evde bakım parası yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi

1- Tokat

2- Aksaray

3- Kırklareli

4- Antalya

5- Balıkesir

6- Bolu

7- Samsun

8- Hatay

9- Sakarya

10- İzmir

11- Osmaniye

12- İstanbul

13- Zonguldak

14- Manisa

15- Niğde

16- Mersin

17- Bilecik

18- Afyonkarahisar

19- Konya

20- Diyarbakır

21- Ordu

22- Uşak

23- Aydın

24- Adıyaman

25- Bursa

26- Adana

27- Düzce

28- Çorum

29- Kayseri

Evde bakım aylığı kime verilir?

Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Asgari Ücretin AGİ hariç net tutarının 3'te 2'sinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabilmektedir.

Evde bakım parası almak için şart nedir?

Evde bakım yardımı almak için engelli raporu ne kadar olmalı? Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "ağır engelli" ibaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Evde bakım parası hangi akrabaya verilir?

Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.

Evde bakım aylığı ne kadar?

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş Ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.