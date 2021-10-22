Evde bakım maaşı yatan iller listesi! Hangi illere evde bakım parası yattı?
Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlara evde bakım maaşı bağlanıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım maaşı ödemelerinin başladığını duyurdu. Evde bakım maaşı yatan iller listesi böylelikle belli oldu! Peki Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Hangi illere evde bakım parası yattı? Kim ne kadar evde bakım maaşı alıyor? Evde bakım maaşı nasıl nereden alınır? Evde bakım aylığı alma şartı nedir?
Engelli vatandaşların günlük hayatlarını sürdürebilmeleri için yardıma ihtiyaç vardır. Engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ödenen ücrete evde bakım desteği denilmektedir. Evde bakım maaşları da yattı. Peki Hangi illere evde bakım parası yattı?
Evde bakım maaşı yatan iller listesi
1- Tokat
2- Aksaray
3- Kırklareli
4- Antalya
5- Balıkesir
6- Bolu
7- Samsun
8- Hatay
9- Sakarya
10- İzmir
11- Osmaniye
12- İstanbul
13- Zonguldak
14- Manisa
15- Niğde
16- Mersin
17- Bilecik
18- Afyonkarahisar
19- Konya
20- Diyarbakır
21- Ordu
22- Uşak
23- Aydın
24- Adıyaman
25- Bursa
26- Adana
27- Düzce
28- Çorum
29- Kayseri
Evde bakım aylığı kime verilir?
Evde bakım desteği engelli bireylerin kendisine değil, bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere yapılan destektir. Asgari Ücretin AGİ hariç net tutarının 3'te 2'sinin altında geliri olan kişiler evde bakım maaşı alabilmektedir.
Evde bakım parası almak için şart nedir?
Evde bakım yardımı almak için engelli raporu ne kadar olmalı? Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az yüzde 50 ve "ağır engelli" ibaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.
Evde bakım parası hangi akrabaya verilir?
Üveyler dâhil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinden her birini ifade eder.
Evde bakım aylığı ne kadar?
Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 1797 lira 97 kuruş Ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL Evde Bakım Yardımı Ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül’e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.