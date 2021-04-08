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Ekonomi Evde bakım maaşı yatan iller 8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı?
Ekonomi

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yatan iller 8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller 8 Nisan günü araştırılan konuların başında geliyor. Evde bakım parasının yatıp yatmadığı merak ediliyor. Her ay farklı illerde farklı tarihlerde yatırılan evde bakım maaşlarından binlerce aile faydalanıyor. Peki, Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Yeniakit Publisher
2021-04-08 21:41:00 -
Evde bakım maaşı yatan iller 8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı yatan iller sorgulamaları başladı. Nisan ayının ikinci haftasında evde bakım parası ödeneklerinden faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı, evde bakım maaşı sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor.

8 Nisan evde bakım maaşı yattı mı?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti verilmekte olup 2021 yılı ilk altı aylık dönemi için Evde Bakım Yardımı kapsamında kişi başına ödenecek yardım miktarı 1.657,86 TL'ye yükselmiştir.

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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