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Ekonomi Evde bakım maaşı temmuz 2024 ödemesi: Evde bakım için yapılan zam: 15 Temmuz tarihinde başlıyor
Ekonomi

Evde bakım maaşı temmuz 2024 ödemesi: Evde bakım için yapılan zam: 15 Temmuz tarihinde başlıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-07 22:54:00 - 2024-07-07 23:04:29
Evde bakım maaşı temmuz 2024 ödemesi: Evde bakım için yapılan zam: 15 Temmuz tarihinde başlıyor

Evde bakım maaşı ile ilgili araştırmalar arttı. Maaş ödemeleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne denk geliyor! 15 Temmuz'dan başlayarak hesaplara yatmaya başlayacak: 6 Aylık enflasyon farkıyla evde bakım maaşı ne kadar oldu araştırılıyor. İşte 2024 Temmuz zammından sonra hesaplanan evde bakım maaşı...

Evde bakım maaşı 7 bin 608 liraydı. 19,31 zam oranıyla birlikte kaç paraya yükseldi merak ediliyor. İşte evde bakım maaşından yararlananların bilmesi gereken tutar...

EVDE BAKIM MAAŞI 2024 TEMMUZ'DA NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşı 2024 Temmuz zammıyla birlikte 9 bin 77 TL oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NEDİR?

1. Engelli kişinin sağlık raporunda “ağır engelli’’ kısmının işaretli olması gerekir.

2. Eve giren her türlü gelirin toplanıp kişi sayısına bölünmesinde, kişi başı gelirin asgari ücretin üçte ikisinin altında gelir olmalıdır.
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3. Sosyal hizmetler yetkililerinin yaptığı sosyal incelemede, engelli kişinin bakıma ihtiyacının olduğu tespit edilmiş olmalıdır.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım yardımı başvurusu, engelli bireyin nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olduğu yerleşim yerinde bulunan il müdürlüğüne veya sosyal hizmet merkezi müdürlüğüne yapılır. Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden de alınabilir.

EVDE BAKIM MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR? Evde bakım maaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlükleri tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

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