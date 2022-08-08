Bakıma muhtaç bireyler için her ay evde bakım maaşı ödeniyor. Peki, ağustos ayı evde bakım paraları ne zaman yatar?

Evde bakım maaşı ne zaman yatar? Evde bakım maaşı yatan iller:

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında yatırılıyor. Temmuz ayıyla birlikte asgari ücrete ara zam yapıldı. Böylelikle evde bakım maaşlarında da artış yaşandı. Temmuz ayı itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yükseldi.

Evde bakım maaşlarının hesaplara yatırılıp yatırılmadığını e devlet üzerinden kontrol etmeniz mümkün. e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.