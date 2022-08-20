Evde bakım maaşı İller listesi güncel: e devlet ve SMS ile sorgulama! 20 Ağustos 2022 evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı sorgulama e devlet ve SMS ile gerçekleşiyor! 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel

Evde bakım maaşı yatan iller sorgulaması 20 Ağustos 2022 Cumartesi sabah saatleri itibariyle başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından engelli vatandaşlar ve ailelerine verilen evde bakım parası her ay ödenirken şimdi Ağustos ayı ödemeleri bekleniyor. Evinde engelli bireylere ve bakıma muhtaç vatandaşlara bakanlara ödenen Evde bakım maaşı yattı mı, bakım parası yatan iller hangileri? 20 Ağustos 2022 Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak, hangi tarihte? 20 Ağustos evde bakım maaşı yatan illler listesi sorgulama ekranını haberimizde paylaştık.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ BELLİ OLDU MU? 20 AĞUSTOS 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

Evde bakım maaşları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında farklı günlerde farklı şehirlerde ödeniyor. Buna göre, Ağustos ayı evde bakım paralarının 15-31 Ağustos tarihleri arasında yatması bekleniyor.

Evde Bakım maaşı yatan illeri E-devlet üzerinden kontrol edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 2022

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor.

Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3’te 2’sinden az olması gerekiyor.

Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Örneğin bir anne ve iki engelli çocuğunun yaşadığı ailenin kişi başına geliri hesaplanırken toplam gelirler 3’e değil, 4’e bölünerek kişi başına gelir hesaplanıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NEREDEN SORGULANIR?

Evde Bakım Maaşı Sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

İlginizi çekebilir → Tarım Kredi kampanya: Tarım Kredi Market ürün fiyatları 2022 → TIKLAYINIZ