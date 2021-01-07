Engelli maaşı evre bakım parası aynı şey mi? | Bakıma muhtaç bireyler için devlet evde bakım maaşı ve engelli maaşı ödemeleri yapıyor. Pek, çok kişi evde bakım ve engelli aylığının aynı anda alınıp alınamayacağını merak ediyor.

Evde bakım maaşı nedir?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

Kimler evde bakım maaşı alabilir?

Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekmektedir.

Engelli aylığı nedir?

Toplumda genellikle “engelli aylığı” olarak bilinen 2022 sayılı “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanununun” ilgili maddelerince bağlanan aylıktır. Ekonomik yoksunluk içinde bulunan; 18 yaşından büyük engelli bireyler ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış engelli yakını bulunan Türk Vatandaşlarına aylık bağlanmaktadır. Üç aylık olarak ödenen bir aylıktır. Engel oranına göre aylığın miktarı değişmektedir. Engelli maaşı alınması için kişinin en az yüzde 40 engelinin bulunması şart.

Evde bakım maaşı alan engelli maaşına başvuruda bulunabilir mi?

Evde bakım maaşı alanlar engelli maaşı için başvuruda bulunup bulunamayacaklarını merak ediyor. Evde bakım parası alanlar, engelli maaşı başvurusunda bulunabilir. Evde bakım yardımı muhtaçlık hesaplanmasına dâhil edilmektedir.

Söz konusu başvurular kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılmaktadır.