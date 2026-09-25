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Gündem Evde 25 metrelik define tüneli: Kaçak kazıya jandarma freni!
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Evde 25 metrelik define tüneli: Kaçak kazıya jandarma freni!

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Evde 25 metrelik define tüneli: Kaçak kazıya jandarma freni!

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 2 kişi, ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kültür ve tabiat varlıklarının korunması kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, şüpheliler E.G. ve M.K'nin define ve tarihi eser bulmak için evin içerisinde izinsiz yaklaşık 25 metre çukur kazdığını belirledi.

Evde yapılan aramada, kazıda kullanılan balyoz, gaz maskesi, kazma, kürek, projektör, motorlu yük makarası ve havalandırma pervanesi ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

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