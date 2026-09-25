25 Eylül 2017: Abdulkadir Yüksel (Belediye Başkanı, Milletvekili)

3 Temmuz 1962’de Şanlıurfa Birecik’te doğdu. Babası, Suruç ilçesi eşrafından İstiklal madalyalı Galip Beyzade Şeyh Müslüm, annesi Hayriye’dir.



İlk, orta ve lise öğrenimini Birecik’te tamamlayan Yüksel, Ankara Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun oldu.



1994 yerel seçimlerinde Doğru Yol Partisi’nden (DYP) belediye başkanlığına aday oldu. Seçimlerde %52’lik bir oy oranı ile belediye başkanı seçilen Yüksel, 5 yıl boyunca bu görevini sürdürdü. 1999-2004 yılları arasında DYP Birecik İlçe Başkanlığı yaptı.







2004 yerel seçimlerinde halktan gelen yoğun talep üzerine yeniden aday olan Yüksel, %45 oy alarak ikinci kez belediye başkanlığına seçildi. 10 yıl kadar belediye başkanlığı yapan Yüksel, 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa referandumunda “Evet” oyu kullanacağını belirterek üyesi olduğu Demokrat Parti’den (DP) istifa etti ve AK Parti’ye katıldı.



AK PARTİ Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. 1 Kasım 2015 Genel seçimlerinde de Gaziantep Milletvekili seçilip TBMM 26. Dönem milletvekilliği yaptı. İçişleri Komisyonu Üyesi olan, orta düzeyde İngilizce bilen Yüksel, evli ve 3 çocuk babasıdır.







AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulkadir Yüksel, 25 Eylül 2017 tarihinde Mecliste geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 55 yaşında hayatını kaybetti.



Abdülkadir Yüksel, TBMM’de düzenlenen törenin ardından 26 Eylül 2017 günü toprağa verileceği memleketi Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine getirildi.







Birecik Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Birecik Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra bakanlar, milletvekilleri çocukları, akrabaları ve çok sayıda vatandaş katıldı.