  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Paşinyan'dan Azerbaycan açıklaması! İşbirliği mesajı verdi Mamdani’den Netanyahu’ya tepki: Hiçbir yalan UCM kararını değiştiremez Katil Netanyahu’nun alçak sözlerine Türkiye'den tepki Katil Netanyahu'danCumhurbaşkanı Erdoğan'a küstah sözler! Soykırımcı başbakan hezeyanlarını kustu! Yemen’de stratejik yol çevresinde çatışma: İki ilde hava saldırıları bildirildi Katil Netanyahu BM kürsüsünden tüm dünyaya rest çekti! İphone'lar elimizde demişti, çağrı cihazı ile meydan okudu Fransa'dan Suudi Arabistan'a askeri çıkarma! Macron şaşırtan gelişmeyi duyurdu Yenilik Partisi’nden YENİ Parti’ye 5 Ekim’e kadar süre: Ya hep birlikte kazanırız, ya hep birlikte kaybederiz! Mehmet Şimşek'ten flaş açıklama! İstifa edecek iddialarına cevap verdi Teröristbaşına BM’de şok! Yuhalanarak kürsüye çıkan Netanyahu, boş salona konuştu
Kültür - Sanat Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor
Kültür - Sanat

Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Basit bir miyom operasyonu sırasında yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle art arda çok sayıda ameliyat geçiren Bekiroğlu, 9. kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor. Bu süreçte kurban kesip adak da adadığını söyleyen oyuncu sağlığının artık iyiye gittiğini açıkladı.

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, son durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dokuzuncu kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanan Bekiroğlu, yaşadığı zorlu süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını söyledi. Oyuncu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yeniden setlere dönmek istediğini de açıkladı.

Bekiroğlu'nun sağlık sorunları, rahmindeki miyomların alınması amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından başlamıştı. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk operasyon sırasında bağırsağında meydana gelen komplikasyon nedeniyle art arda ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı. 

ARTIK DAHA İYİYİM

Yeni operasyon öncesinde doktorlarının kendisinden kilo vermesini istediğini belirten oyuncu

Harbiye Açıkhava'da yaptığı açıklamada yeniden çalışacağı günlere dönmeyi istediğini ifade etti. 

Kilo aldığını ancak bunu sorun etmediğini belirten oyuncu, yaşadığı süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını artık her şeyin yolunda gitmeye başladığının altını çizdi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23