Kurban kesip adak adadı, işler değişti! Aslı Bekiroğlu 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu Aslı Bekiroğlu, son durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Dokuzuncu kez ameliyat masasına yatmaya hazırlanan Bekiroğlu, yaşadığı zorlu süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını söyledi. Oyuncu, sağlık durumunun iyiye gittiğini ve yeniden setlere dönmek istediğini de açıkladı.

Bekiroğlu'nun sağlık sorunları, rahmindeki miyomların alınması amacıyla geçirdiği ameliyatın ardından başlamıştı. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamalarda, ilk operasyon sırasında bağırsağında meydana gelen komplikasyon nedeniyle art arda ameliyatlar geçirmek zorunda kaldığını anlatmıştı.

ARTIK DAHA İYİYİM

Yeni operasyon öncesinde doktorlarının kendisinden kilo vermesini istediğini belirten oyuncu

Harbiye Açıkhava'da yaptığı açıklamada yeniden çalışacağı günlere dönmeyi istediğini ifade etti.

Kilo aldığını ancak bunu sorun etmediğini belirten oyuncu, yaşadığı süreçte kurban kestiğini ve adak adadığını artık her şeyin yolunda gitmeye başladığının altını çizdi.