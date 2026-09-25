Babadan oğula alevlerle mücadele: Meslek değil, aşk!

"İNSANLARIN KAÇTIĞI YERE BİZ KOŞARAK GİDİYORUZ": Mesai arkadaşlarıyla uyum içinde çalıştıklarını ve her zaman birbirlerine destek olduklarını anlatan Sefil, "Eşimle bu kadar vakit geçiremiyorum, burada mesai arkadaşlarımla yangınlarda ve olaylarda beraberiz, etle tırnak gibiyiz. Yaptığımız işin ücreti önemli değil, insanların kaçtığı yere biz koşarak gidiyoruz. İnsanların canını ve malını kurtarıyoruz." diye konuştu. Görev süreci boyunca çok sayıda insanın hayatını kurtardığını ancak mesleğin riskli olduğunu ifade eden Sefil, şöyle devam etti: "Evden çıktığımızda eşime, çocuklarıma 'Hakkınızı helal edin.' diyorum. Gerçekten riskli bir iş. Bu işi sevmediniz mi yapamazsınız, cesaretli olacaksınız. 2005 yılında babamlara yönelik 'Rambo itfaiyeciler, Erzurum itfaiyesi üç kardeşe emanet' şeklinde haberler çıkmıştı. İnşallah ilerleyen yıllarda benim çocuklarım da bu meslekte çalışır. 11 yıldır burada çalışıyorum, babamın ve amcalarımın izinden gidiyorum." Sefil, mesai arkadaşlarıyla insanların can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat göreve hazır olduklarını belirterek, vatandaşların itfaiye araçlarına yol vermelerini ve yangına müdahale sırasında kendilerine destek olmalarını istedi.