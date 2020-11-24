Hangi illerde ev ziyaretleri yasak | Karabük’te ev ziyaretleri 14 gün yasaklanmıştı. Vatandaşlar benzer uygulamaları diğer illerde olup olmayacağını merak ediyor. Peki, koronavirüs yeni tedbirler gelir mi? | Koronavirüs yasakları neler?

Ev ziyaretleri yasaklanacak mı? | Hangi illerde ev ziyaretleri yasaklandı?

Koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlar ev ziyaretlerinin yasaklanıp yasaklanmayacağını merak ediyor. Ancak işin uzmanları bunun kontrolünün çok güç olacağını bu sebeple vatandaşlara büyük iş düştüğünü belirtiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamalarda vatandaşlara evde kal çağrılarında bulunup en güvenli yerin evler olduğunu vurguluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vatandaşların tedbirlere uymaları durumunda yeni yasakların geleceğini belirtiyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü yaptığı açıklamalarda ev ziyaretlerine ara verilmesini söyledi. Özlü, “Vatandaşlarımız sokağa çıkma kısıtlamalarını by-pass edip evlerde bir araya gelirlerse doğum günü, çay partisi, akşam oturması, aynı apartman içinde komşu ziyaretleri olursa tedbirlerden istenen amaca ulaşılamaz. Burada amaç; insanların bir araya gelmesini ve bulaşı engellemek. Çarşıda pazarda bir araya gelmeseniz de evlerde bir araya gelirseniz bulaşma devam edecektir. Madem kısıtlanıyoruz, madem zahmet çekiyoruz, sokağa çıkamıyoruz, alışverişe gidemiyoruz bari bu bedelin karşılığını alalım” dedi.

2021 sonuna kadar tedbirlerin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Özlü, “Dünya Sağlık Örgütü 3. dalganın daha kötü gelebileceği açıklamadı. Onun için gevşememek lazım. 10-15 gün içinde bir düşme göreceğiz diye umuyoruz. Ama hemen bırakmamak lazım, mücadele devam ediyor. 2021 sonuna kadar bu tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.