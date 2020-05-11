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Aktüel

Ev yıkımında göçük altında kalan işçi öldü

Mersin’in Mut ilçesinde, eski bir evin yıkımı sırasında göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 11:45:09 -
Ev yıkımında göçük altında kalan işçi öldü

Mersin’in Mut ilçesinde, eski bir evin yıkımı sırasında göçük altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kale Mahallesi Yatırtaş Caddesinde üzerindeki eski bir evin yıkımı sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 çocuk babası Ramazan Kahır (38), Mut İtfaiye Grup Amirliğince göçük altından çıkartılarak 112 acil sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahale edildikten sonra Mersine sevk edilen Ramazan Kahır hayatını kaybetti.

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