Ev yapımı tuvalet temizleme tabletleri: Ev yapımı tuvalet tableti ile tuvaletler mis gibi kokacak

Artık kimyasal temizleyicilerin yarardan çok zarar verdiğini hepimiz biliyoruz. Her an elimizin altında bulunan malzemelerle yüzey temizleyici, fırın temizleyicisi ve hatta bulaşık makinesi deterjanı bile yapmayı öğrendik. Tuvalet temizliği konusundaki hislerinizi biliyoruz ama artık daha eğlenceli bir yöntem var. Temizliği kolaylaştıran tuvalet tabletleri, sadece kötü kokuları değil klozetlerdeki leke ve kireç artıklarını da yok ediyor. Evde hazırlayabileceğiniz hoş kokulu tuvalet tabletlerini direk klozete atabileceğiniz gibi rezervuarın içine atarak da kullanabilirsiniz. Zahmetsiz ve doğal bir temizlik için tarifler;

Tabletler için ihtiyacımız olan malzemeler şöyle;

1,5 su bardağı karbonat,

1/2 su bardağı sitrik asit yani limon tuzu,

1 çay kaşığı su,

İstediğiniz aromatik yağlar.

Öncelikle karbonat ve limon tuzunu iyice karıştırın. İçine istediğiniz yağlardan 1 tatlı kaşığı kadar ekleyin. Suyu eklemek için bir sprey şişesi kullanın. Sıvıları toz karışıma ekledikçe hafif çaplı köpürme tarzı cızırtılar duyabilirsiniz, bu normal. Karışımı bir kaşıkla karıştırın. Birbirine yapışacak kıvama geldiğinde silikon bir çikolata kalıbının içine paylaştırın. Kuruması için bir kenara koyun. Birkaç saat sonra tabletleri kalıbından çıkarın ve ihtiyacınız olduğunda kullanmak üzere kapaklı bir kutuda saklayın. Kullanmak istediğinizde klozete bir adet atarak köpürmesini ve klozeti temizlemesini seyretmeniz ardından sifonu çekmeniz yeterli. Özellikle suyun üst kısmında zamanla oluşan sarı lekeler için pratik bir çözüm. Ani bastıran misafirlerden hemen önce bir tableti klozete atıp hem klozeti temizleyebilir hem de banyonuzun havasını değiştirebilirsiniz.

1. KLASİK TUVALET TABLETİ (TEMEL YÖNTEM)

Malzemeler;

1 su bardağı karbonat

1/4 su bardağı limon tuzu

1 çay kaşığı lavanta yağı (15-20 damla)

1 yemek kaşığı oksijenli su

1/2 tatlı kaşığı beyaz sirke

Tahta kaşık

Buz kalıbı

Temiz kavanoz

Yapılış;

Karbonat ve limon tuzunu tahta kaşık yardımıyla karıştırın.

Beyaz sirke ve oksijenli suyu ekleyip karıştırın

Bir çay kaşığı lavanta yağını ekleyerek hafif nemli bir hamur oluşturun.

Hazırladığınız hamuru buz kalıbına doldurarak iyice bastırıp, sıkıştırın.

6-10 saat kuruması için bekletin. Temiz bir kavanozda saklayın.

2. BULAŞIK DETERJANI İLE TUVALET TABLETİ YAPIMI

Malzemeler;

1 su bardağı karbonat

1/4 su bardağı limon tuzu

1 yemek kaşığı elde yıkama bulaşık deterjanı

Tahta kaşık

Buz kalıbı

Temiz kavanoz

Yapılış;

Karbonat ve limon tuzunu karıştırdıktan sonra bulaşık deterjanını ekleyin.

Oluşan nemli hamuru kaşık yardımıyla buz kalıplarına yerleştirip, sıkıca bastırın.

En az 4 saat mümkünse gece boyu bekletin.

Buz kalıplarından çıkardığınız tuvalet tabletlerini cam kavanozda saklayın.

3. BORAKS İLE TUVALET TABLETİ YAPIMI

Malzemeler;

1/2 su bardağı karbonat

1/2 su bardağı limon tuzu

1/2 su bardağı borax

Fısfıslı şişe

Göz kararı su

15-20 damla nane yağı ya da lavanta yağı

Buz kalıbı

Temiz kavanoz

Yapılışı;

Karbonat, borax ve limon tuzunu cam bir kasede tahta kaşık ile karıştırın.

Nane yağını ekleyin.

Fısfıslı bir şişe yardımıyla kuru malzemeyi hafif nemli, kumlu bir dokuya ulaştıracak kadar su ilave edin.

Karışımı buz kalıplarına yerleştirerek 4-10 saat arası kurumaya bırakın.

Kuruyan tuvalet tabletlerini cam bir kavanoz içinde muhafaza edebilirsiniz.

Önemli Hatırlatma!

Kullanacağınız buz kalıplarının plastik ya da silikon olması tabletlerinizin çıkarken şeklinin bozulmaması için önemlidir.

Daha neşeli tasarımlar için mini boy muffin kalıplarını da kullanabilirsiniz.

Kalıptan çıkardığınız tuvalet tabletleri tam kurumamışsa, yağlı pişirme kağıdı üzerinde bir süre de kuruması için bekletebilirsiniz.

Tariflerdeki nane ve lavanta yağı yerine portakal yağı, çay ağacı yağı gibi ferah kokuları da tercih edebilirsiniz.