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Ev yapımı tariflerle yüzünüzdeki kıllardan kurtulun

Yüzdeki tüylenme birçok kişinin mustarip olduğu bir sorun. Fakat küçük dokunuşlarla ev ortamında bu sorunu yenmekmümkün.

12 Temmuz 2019 Cuma 09:52
Ev yapımı tariflerle yüzünüzdeki kıllardan kurtulun

Tüy, vücudumuzdaki gözeneklerin içerisinde ipliksi yapıdır. Buna bağlı olarak neredeyse her gözenekte bulunurlar. Cilde ekstra yararları olan tüyler, bazı hormonsal sebepler ya da kalıtsal nedenlerden dolayı fazla veya uzun olabiliyorlar. 

Yüzde çıkan tüylerin büyük bir kısmı kalıtsaldır. Kaş ve çevresi erkek hormonunun ağır basmasından kaynaklanır. 

Yüz derisinde "ayva tüyü" olarak tabir edilen birçok tüy can sıkıntısı değildir. Fakat bu tüylerin belirginleşmesi, kalınlaşması ya da haddinden fazla uzaması sosyal hayatı oldukça büyük çapta etkiliyor. 

Bu sorundan kurtulabilmek için doğadaki bileşenleri kullanarak, ciltte reaksiyon vermesi sağlanır. Dolayısıyla tüylenmeden kurtulmuş olursunuz.

Ev yapımı tariflerle yüzünüzdeki kıllardan kurtulun

- 1 yumurtanın beyazı ve 1 yemek kaşığı kadar mısır ununu yüzünüze sürüp bekletin. Kuruduktan sonra hafifçe ovalayarak yüzünüzden arındırın. Ilık suyla duruladığınız bu maskeyi haftada iki kere uygulayın. Tüylerinizde azalma göreceksiniz.

- 1 fincan türk kahvesi ve 1 yemek kaşığı karbonataı karıştırıp yüzünüze sürün. Çok fazla bekletmeden tüylerin gidiş yönüne doğru inip, oval hareketlerle masaj yapın. Muhakkak tüylerin ters yöne dönmeden yapılması gereken bu maskeyi haftada 4 kereye kadar, rutininize göre değiştirerek uygulayabilirsiniz.

 

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 09:52
  1. Ev yapımı tariflerle yüzünüzdeki kıllardan kurtulun
  2. tüylenme
  3. tüylenme tedavisi
  4. tüylerden kurtulmanın yolları

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