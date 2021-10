Ev yapımı Sucuk yapmaya ne dersiniz?

Kolay yapılan ev yapımı sucuk tarifi.

Malzemeler

• 500 gram kuzu kıyma

• 10 diş sarımsak

• 1 tatlı kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)

• 3 yemek kaşığı kırmızı toz biber

• 1 yemek kaşığı acı kırmızı pul biber

• 1 tatlı kaşığı kimyon

• 1 tatlı kaşığı yenibahar

• 1 tatlı kaşığı karabiber

• 4 adet kurutulmuş dana bağırsağı



Ev Yapımı Sucuk Tarifinin Püf Noktası

Kurutulmuş dana bağırsağını kasaplardan temin edebilirsiniz. Steril olduklarından emin değilseniz sirkeli suyun içinde 10 dakika bekletip ıslak havlunun üzerinde beklettikten sonra kullanabilirsiniz. Bu ürünü bulamazsanız sucuğunuzu streç filme sararak da hazırlayabilirsiniz. Ancak tadı ve dokusu aynı oranda lezzetli olmayacaktır. Yaz aylarında, bolca güneş alan bir ortamda sucuğunuzu kurutuyorsanız 3 gün gayet yeterli bir süre olacaktır. Kış aylarında ya da güneş ışığını az alan bir ortamdaysanız 7 gün ideal süre olacaktır.

Ev Yapımı Sucuk Tarifi Nasıl Yapılır?

Sarımsakların kabuklarını soyun. Üzerine hafif tuz ilave ederek havanda dövün.

Tüm baharatları ve tuzu bir kabın içine alın ve karıştırın.

Derin bir kabın içine etleri alın.

Üzerine dövülmüş sarımsakları ve baharat karışımını ilave ederek 20-25 dakika kadar yoğurun.

Ardından üzerini streç filme sararak buzdolabında yaklaşık 1 gün dinlendirin.

Çıkarıp et kıyma makinesinden geçirin. Eğer et kıyma makineniz yoksa dinlenen eti et dövme aletiyle dövün.

Tekrar incelen etleri 20 dakika kadar yoğurun.

Ardından bir huni ya da orta kalınlıkta plastik bir boru yardımıyla hazırladığınız eti kurutulmuş dana bağırsaklarının içine doldurun. Hava kabarcıklarının oluşmamasına özen gösterin.

Her iki uç noktasında da boşluklar bırakın. Boşluk bıraktığınız kısımları kıvırın ve uçlarını birbirine bağlayın.

İşlemi tüm ete uyguladıktan sonra elde ettiğiniz sucukları kalın bir ipe dizin. Güneş alan bir yerde hava sıcaklığına bağlı olarak 3-7 gün arasında bekletin. Eğer hava kabarcıkları oluşmuşsa onları iğne batırarak söndürün.

Dinlenen sucuklarınızın üzerindeki tabakayı çıkararak afiyetle tüketin.

Kaynak:yemek.com