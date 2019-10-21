Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi

Kadınların en güzel aksesuarlarından biridir saçları... Saçlar gördükleri onlarca kimyasal işlem ve gün boyu havasız kalmaları nedeniyle bir türlü form alamazlar. Keçeleşen saçları taramak da toplamak da bir hayli zorlaşır. Sizi çileden çıkaran saçlarınız varsa tamamen ev yapımı saç spreylerinden tercih edebilirsiniz. İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi...

Evde saç spreyi nasıl yapılır?

1 yemek kaşığı jojoba yağı

10-15 damla lavanta yağı

Güvendiğiniz bir aktardan aldığınız bu yağları cam bir sprey şişesine boşaltın. “Ben fazlaca hazırlayacağım” diyorsanız; 1 yemek kaşığı ölçüsünü baz alarak karışımı hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz lavanta yerine biberiye, portakal gibi kokusu hoşunuza giden başka yağları da kullanabilirsiniz.