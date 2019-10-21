Ev yapımı saç spreyi nasıl yapılır? İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi
Kadınların en güzel aksesuarlarından biridir saçları... Saçlar gördükleri onlarca kimyasal işlem ve gün boyu havasız kalmaları nedeniyle bir türlü form alamazlar. Keçeleşen saçları taramak da toplamak da bir hayli zorlaşır. Sizi çileden çıkaran saçlarınız varsa tamamen ev yapımı saç spreylerinden tercih edebilirsiniz. İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi...21 Ekim 2019 Pazartesi 00:55
Kadınların en güzel aksesuarlarından biridir saçları... Saçlar gördükleri onlarca kimyasal işlem ve gün boyu havasız kalmaları nedeniyle bir türlü form alamazlar. Keçeleşen saçları taramak da toplamak da bir hayli zorlaşır. Sizi çileden çıkaran saçlarınız varsa tamamen ev yapımı saç spreylerinden tercih edebilirsiniz. İşte, ev yapımı saç spreyi tarifi...
Evde saç spreyi nasıl yapılır?
- 1 yemek kaşığı jojoba yağı
- 10-15 damla lavanta yağı
Güvendiğiniz bir aktardan aldığınız bu yağları cam bir sprey şişesine boşaltın. “Ben fazlaca hazırlayacağım” diyorsanız; 1 yemek kaşığı ölçüsünü baz alarak karışımı hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz lavanta yerine biberiye, portakal gibi kokusu hoşunuza giden başka yağları da kullanabilirsiniz.
YORUM YAZ