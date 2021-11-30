Ev yapımı oda spreyi nasıl yapılır?

Bu kokuyu hazırlamak sizi hiç yormayacak. İşte hazırlanışı

Malzemeler

Su

Karbonat

Limon yağı

1 tane boş plastik sprey şişesi

Yapılışı

1 kaba 1 yemek kaşığı karbonata 30-35 damla organik esansiyel yağ koyun. Güzelce karşıtın, sprey şişesine bunu koyun, içine su ekleyin, iyice çalkalayın. Ve dilediğinizde odanıza sıkın.

Kısa bilgiler

Limon yağı cilt lekeleri için de etkilidir. İçerdiği antioksidanlar ile cilt tonunu aydınlatır ve yaşlanmanın neden olduğu elastikiyet kaybına karşı cildi korur.