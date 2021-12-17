Ev yapımı mutfak, banyo, tuvalet temizleyici

Kış mevsiminden en çok tüketilen meyveler arasında portakal ve narenciyeler bulunuyor. Birçok gribal enfeksiyon hastalıklarına da şifa olan portakalın kabuğu da atılmamalı. Portakal kabuğunu temizlik yaparken de kullanabilirsiniz. Nasıl değerlendirilebilir? İşte cevabı...

Portakal kabuğundan ev yapımı temizleme spreyi nasıl yapılır?

Ev yapımı temzileyici

Malzemeler

4 portakalın kabukları

1 cam şişe beyaz sirke

Farklı bir koku istiyorsanız, bitki yağı kullanabilirsiniz. Örneğin, limon yağı

1 büyük kavanoz

Tülbent veya oldukça ince bir süzgeç

Bir sprey şişesi

Hazırlanışı

Portakal kabuklarını cam kavanoza atın ve üzerini geçecek kadar sirke ilave edin. 3 hafta boyunca bekletin ve sirkenin portakal kabuklarından ihtiyacı olan tüm gerekli maddeleri almasına izin verin. Güneş almayan ve oda sıcaklığında olan bir yerde bekletmeniz yeterli olacaktır. Tüm yüzeyler için bu karışımı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.