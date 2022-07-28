Ev yapımı lavantalı çarşaf spreyi nasıl yapılır? Evde lavanta suyu tarifi ve faydaları

Lavanta suyu faydaları

Cildinizi Nemlendirir. Tüm cilt tipleri için besleyici ve nemlendiricidir. Yüksek miktarda polifenolik içeriği sayesinde güçlü bir doğal antioksidandır ve serbest radikallerle savaşarak cilde hasar vermelerini önler. Cildinizde oksidatif stres ile baş edebilmenin en kolay ve hoş kokulu yoludur.

Evde Lavanta Suyu Nasıl Yapılır?

Faydaları saymakla bitmeyen lavanta suyu dakikalar içerisinde yapabileceğiniz kolay bir tarife sahiptir. Bunun için öncelikle yaşadığınız semtte bulunan aktar ya da bitkisel ürün satan marketlere başvurmalısınız. Genellikle çiçek haliyle satılan lavanta bitkisini şu şekilde hazırlayabilirsiniz;

1 litre suya atarak kaynatın.

Tencerenin kapağı kapalı kalacak şekilde bir süre kaynatın.

Sonrasında ocağı kapatın ve kapağını açmadan bir süre demlenmeye bırakın.

Tencere tamamen soğuduktan sonra lavanta suyunu elde etmiş olacaksınız.

İster bir cam şişeye isterseniz de farklı bir yere alarak çeşitli alanlarla kullanabilirsiniz.

Lavanta Suyu Nerelerde Kullanılır?

Doğal yöntemlerle elde edilen lavanta suyu en organik cilt bakım ürünlerinin başında gelir. Öncelikle kuru ciltler için şahane bir nemlendirici özelliği bulunan lavanta suyu cildi beslemesiyle de tanınır. İçeriğinde bol miktarda polifenolik bulunan lavanta suyu doğal bir antioksidan olarak da kullanılabilir. Farklı türevleriyle karşımıza çıkan lavanta suyu şu alanlarda da sıklıkla kullanılır:

Cilt temizleme ürünlerinde,

Hoş kokusu nedeniyle doğal parfüm yapımında,

Saç ve cilt için günlük bakımda,

Deri sorunlarının azaltılmasında.

Lavanta Suyu Cilde Nasıl Uygulanır?

Doğal tonik özelliği ile kadınlar arasında favori sayılan lavanta suyunu cilt üzerinde kullanırken dikkat edilecek detaylar nelerdir, bir kez daha ele alalım. Öncelikle lavanta suyunu cildinize uygulamak istiyorsanız mutlaka doğal bir içerik olduğundan emin olmalısınız. Keza içerisinde farklı bileşenler bulunan bazı ürünler alerjik reaksiyonlar gösterebilir. Bu tarz sorunlar yaşamamak adına lavanta suyunu evinizde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Günlük cilt bakımında faydalı olduğu bilinen lavanta suyunu cildinize şu şekilde uygulayabilirsiniz:

Günün yorgunluğunu ciltten almak adına pamuk yardımıyla tonik olarak kullanılabilir.

Yağlı ciltlerde fazladan biriken yağı temizlemek için yıkama suyu ya da pamukla silerek kullanılabilir.

Parlaklığını yitirmiş ciltlerin yenilenmesi amacıyla haftada bir kez genel cilt bakımında kullanılabilir.

Ev yapımı lavantalı çarşaf spreyi nasıl yapılır?

Odalarınızın çok daha daha ferah ve hafif kokması adına sizde ev yapımı lavanta spreyinden yararlanabilirsiniz.

Kullanılacak Malzemeler

Arıtılmış su

2 yemek kaşığı kadar alkol

Lavanta esansı

Hazırlama Aşaması

Yukarıda bahsedilen tüm malzemeleri huni ile sprey şişesinin içine dökün. Ardından şişe kapağını iyice kapatın ve sallayın. Lavanta spreyiniz 1 saat sonra kullanıma hazır! Hiç lavantayı içinize çekerek kokladınız mı?

Lavanta kokusu sayesinde sizi rahatlatmaktadır. Bahar yorgunluğu ve e odanızda gereken ferahlık konusunda ev yapımı çarşaf spreyden yararlanabilirsiniz. Yapımı son derece kolay, etkisi harika olan ev yapımı lavanta spreyi sizin de evinizden ayırmayacağınız koku olarak yer alacaktır. Ev yapımı lavanta spreyi istediğiniz zaman çarşaflarınıza, yastık kılıflarınıza kullanabilirsiniz.

Ev yapımı lavanta spreyi konusunda sağlıklı temizlik malzemelerini hemen kullanabilirsiniz. Ev yapımı lavanta spreyi çok yayılan bir koku olarak yer almaktadır. Evinizde hazırlanacak olan ev yapımı lavanta spreyi sayesinde giysilerinizi ve çarşaflarınızın en güzel şekilde kokmasını sağlayabilirsiniz.

Evde Lavanta Suyu

Lavanta suyu parfümler içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla beraber ev yapımı lavanta spreyi elbiselerde ya da perdelerinizde de kullanılmaktadır. Evde yapılacak olan ev yapımı lavanta spreyi uçucu bir koku olarak yer almamaktadır. Son derece doğal yollarla yapılmasından dolayı istediğiniz kokuyu yakılabilirsiniz. Lavanta çiçeğinin kokusunu yapraklar vermektedir.

Sap bölgesi üzerinde arzu edilen koku alınmamaktadır. Lavantayı pek çok yerden kolayca satın alabilirsiniz. Lavanta yapraklarını tamamen ayırdıktan sonra tencere içerisine yarım bardak suyu ekleyerek ısıtmaya başlayın. Su kaynama noktasına gelince ocağın altını kapatarak suyu şişenin içerisine aktarmaya başlayın. Lavanta suyunu dilerseniz lavanta yağı kullanarak oluşturabilirsiniz. Fakat bu uygulama doğal ev yapımı lavanta spreyi olmamaktadır. Lavanta yağının orijinal olup olmadığı bilinmediği ne kadar doğal olduğu anlaşılmamaktadır. Sizde doğal ev yapımı lavanta spreyi sayesinde çarşaflarınızı mis gibi kokutabilirsiniz.

Lavanta Suyunun Cilde ve Saça Faydaları Nelerdir?

Kokusu nedeniyle çoğu parfümeri ürününde kullanılan lavanta, içilerek ya da cilt ve saça sürülerek de kullanılabilir. Eğer yağlı bir cildiniz varsa ve kimyasal ürünler kullanmak istemiyorsanız mutlaka lavanta suyunun cilde faydaları araştırılmalı ve doğal temizleme yöntemi olarak bu bitki seçilmelidir. Sık kullanımda bir sorun yaratmayan lavanta bitkisi derinlemesine temizlik yaptığı için cildin daha geç yağlanmasını sağlar.

Aynı zamanda da günlük hayatın getirdiği makyaj kalıntısı ve kir gibi detayların ciltten arınmasını destekler. Farklı versiyonlarıyla pek çok yerde rastlayabildiğimiz lavanta içerikli ürünler saç bakımında da kullanılır. Genellikle belli saç sorunlarında doğal tedavi amacıyla kullanılan lavanta suyunun saça olan faydaları şu şekildedir;

Saç dökülmelerinin önüne geçer: Mevsimsel geçişler, yanlış ürün kullanımı ya da yıpranmaya bağlı olarak saç dökülmelerinde artış görülebilir. Böyle sorunlar yaşadığınızda saç durulama suyunuza lavanta suyu ekleyebilirsiniz. Ya da direkt saçınızı lavanta suyu ile durulayabilirsiniz.

Saçkıran problemleri ile savaşır: Genellikle strese bağlanan saçkıran rahatsızlığı saçların belli bölgelerde dökülmesiyle ortaya çıkar. Hem görsel hem de psikolojik olarak kişileri etkileyen saçkıran sorunlarında lavanta suyundan destek alınabilir.

Kepek sorunuyla baş eder: Kepeklenen saçlarda lavanta suyunun düzenli kullanım sonucunda olumlu etkileri saptanmıştır.

Saç kremi işlevi görür: Doğal ürünleri kullanmayı seven pek çok kişi saç kremi yerine lavanta suyunu kullanıyor. Bir süre düzenli kullanılan lavanta suyu saç yapısının yumuşacık olmasını sağlar. Aynı zamanda da dikkat çeken kokusuyla sizi ve çevrenizi cezbeder.