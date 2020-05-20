  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resulullahın sana selamı var

Numarayı yanlış çevirdi! Bakan Koca Mazhar Alanson diye bakın kimi aradı

Devenin peygamberimize şikayeti

Bir elma ve İmam-ı Azam'ın babası

Abdestsiz emzirilen süt
için kalan
Kadın - Aile

Ev yapımı kolay limonata tarifi | Buzluk limonata nasıl yapılır?

Evde kolay buzluk limonatası nasıl yapılır? Serin bir limonata içmenin tam vakti! Yazın kavuran sıcağını, en iyi dindiren içecek, limonata oluyor. Son dönemlerde de buzlukta dondurulan, blenderdan geçirilerek, limon ve portakallarla limonata yapımı oldukça popüler. Peki ama derin dondurucuda yapılan limonata, gerçek limonata gibi olur mu? Limonata nasıl yapılır? Dondurulmuş limon ve portakalla, şekerli limonata nasıl yapılıyor? İşte merak edilen limonata tarifi ve malzemeleri..

Yeniakit Publisher
2020-05-20 12:17:00 -
Ev yapımı kolay limonata tarifi | Buzluk limonata nasıl yapılır?

Serinlemek için içtiğimiz buz gibi limonatayı bir de bu tarifle baştan deneyin.

Malzemeler

  • 3 dondurulmuş limon
  • 3 litre su
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu

Dondurulmuş halde buzdolabından çıkardığınız limonu 5 dakika kadar dışarıda dinlendirin. Sonra küçük parçalara bölün.

Blendera bir miktar limon ve biraz şeker atarak geçirin. Bütün parçalar bitene kadar bu işleme devam edin. 

Büyükçe bir kap içerisine 3 litre suyu ve limon tuzunu atarak karıştırın. Üzerine blenderdan geçirdiğiniz limonlu şeker karışımını ilave edin ve karıştırın. 10 dakikada bir karıştırarak kıcama gelmesini, rengini ve tadını gelmesini sağlayın.

Bu bekletme aşamasında damak tadınıza göre; tarçın, karanfil ve nane gibi ekstra tatlandırıcılar kullanabilirsiniz. 

45 dakika sonra süzerek servis edebilirsiniz.

Dilerseniz aynı tarifi 1 portakal ve 1 limon ile de yapabilirsiniz. Kışın portakallarınızı saklayarak, yazın buz gibi limonatadan faydalanabilirsiniz.

Afiyet olsun...

 

Japon cheese keki nasıl yapılır?
Japon cheese keki nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Japon cheese keki nasıl yapılır?

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?
Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Hurmalı kurabiye nasıl yapılır?

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?
Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Kapya biber çorbası nasıl yapılır?

Mug kek | Bardakta kek tarifi
Mug kek | Bardakta kek tarifi

Kadın - Aile

Mug kek | Bardakta kek tarifi

Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi
Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Kadın - Aile

Tart kalbında tiramisu nasıl yapılır? Tiramisu tarifi

Evde waffle hamuru nasıl yapılır?
Evde waffle hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Evde waffle hamuru nasıl yapılır?

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı
Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Kadın - Aile

Kıymalı pastane pidesi tarifi | Kıymalı pide malzemeleri ve yapımı

Ev yapımı baklava nasıl yapılır? | En lezzetli baklava hamuru tarifi
Ev yapımı baklava nasıl yapılır? | En lezzetli baklava hamuru tarifi

Kadın - Aile

Ev yapımı baklava nasıl yapılır? | En lezzetli baklava hamuru tarifi

Galeta unlu karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi ve malzemeleri
Galeta unlu karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Galeta unlu karnabahar kızartması nasıl yapılır? Karnabahar kızartması tarifi ve malzemeleri

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...
Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Kadın - Aile

Ağlayan pasta nasıl yapılır? Ağlayan pasta tarifi ve malzemeleri...

Ustasından trileçe tarifi | 3 sütlü trileçe yapımı
Ustasından trileçe tarifi | 3 sütlü trileçe yapımı

Kadın - Aile

Ustasından trileçe tarifi | 3 sütlü trileçe yapımı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı