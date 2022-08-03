Ev yapımı kakaolu puding tarifi: Tadına bayılacaksınız!

Ev Yapımı Kakaolu Puding Tarifi İçin Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı kakao

2 dolu yemek kaşığı un

2 dolu yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Ev Yapımı Kakaolu Puding Tarifi Nasıl Yapılır?

Uygun bir tencereye, vanilya ve tereyağı hariç puding için gerekli olan diğer malzemeleri alalım. Orta ateşte, bir çırpma teli yardımıyla devamlı karıştırarak pişirmeye başlayalım. Kıvam alıp, göz göz olmaya başlayınca birkaç dakika daha karıştırarak pişirelim. Ateşten aldığımız pudingin içine vanilya ve tereyağı ilavesini yaparak, mikserle bir kaç dakika çırpalım. Burada tel çırpıcı da kullanabilirsiniz ancak mikser ile kıvamı daha güzel olacaktır. Hazır olan pudingi kepçe yardımı ile kaselere aktaralım. Ben kullandığım kaseler ile 4 kase elde ettim. Oda sıcaklığına gelen pudingimizi buzdolabına kaldırarak bir kaç saat dinlenmeye bırakalım. Güzelce dinlenen ve soğuyan pudinglerimizi dilediğimiz gibi süsleyerek servis edelim. Afiyet olsun.

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