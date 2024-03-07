Ev yapımı gerçek Ramazan pidesi tarifi! Kim görse 'Helal olsun' diyor... Ramazan'dan önce listeye ekleyin
Sevgili takipçilerimiz bugün sizler için nefis Ev Yapımı Gerçek Ramazan Pidesi tarifi paylaşacağız. Kara fırında pişmiş gibi lezzetli harika bir pide tarifini sizler için hazırladık.
Şimdi bu nefis ev yapımı gerçek Ramazan pidesi tarifi nasıl yapılır, hangi malzemelere ihtiyacımız var birlikte inceleyelim.
Ev Yapımı Gerçek Ramazan Pidesi Tarifi İçin Malzemeler;
1 yemek kaşığı kuru maya
1 su bardağı ılık süt
1 su bardağı ılık su
1 adet yumurta (sarısı üzeri için ayrılacak)
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağından az sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
5 su bardağı un
Üzeri İçin;
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı süt
Susam
Çörek otu
Ev Yapımı Gerçek Ramazan Pidesi Tarifi Nasıl Yapılır;
Uygun bir yoğurma kabına maya, su ve şeker ekleyip 5 dakika bekletelim. Üzerine süt, sıvı yağ ve yumurta akını ekleyip karıştıralım. Üzerine kontrollü bir şekilde un ve tuz ekleyip yumuşacık bir hamur yoğuralım. Üzerini kapatıp 40 dakika bekletelim. Mayalanan hamurun havasını alalım ve 2 eşit bezeye bölelim. Bezeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisinin üzerine alıp üzerine bastırarak genişletelim. Üzerini kapatıp 30 dakika bekletelim. Parmak uçlarımızı sıvı yağ ile yağlayıp hamurun üzerine bastırıp pide şeklini verelim. Üzerine yumurta sarısı sürüp çörek otu ve susam serpelim. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında pişirelim. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
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