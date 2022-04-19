Ev yapımı doğal boğaz pastili nasıl yapılır? En iyi boğaz pastili

Boğaz pastili ne işe yarar?

Sert bir şekere benzer ve ağızda emilerek tüketilir. Böylece tükürük bezlerini çalıştırır ve yutkunmayı kolaylaştırır. Boğaz ağrısını hafifletir. İçinde bulunan antibakteriyel etken maddeler sayesinde boğazınızı rahatlatır.

Ev yapımı doğal boğaz pastili tarifi için malzemeler

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı su (100 ml)

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 adet çubuk tarçın

6 adet karanfil

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı limon suyu

Üzeri için;

Pudra şekeri

Ev Yapımı doğal boğaz pastili tarifi nasıl yapılır?

Tencereye aldığımız toz şekerin üzerine su, limon suyu, zencefil, karanfil ve çubuk tarçını ekleyerek kısık ateşte 15 dakika yavaş yavaş kaynatalım. Bu aşamada ara ara karıştırmayı unutmayalım. Kıvam alıp köpürmeye başlayan pastilimizin içerisinden karanfilleri ve çubuk tarçını çıkartalım. Bir taşım daha kaynatalım ve ocaktan alarak ılımaya bırakalım. Ilıyan karışımımıza bal ekleyelim ve karıştıralım. Dilerseniz bal yerine pekmez ekleyerek de hazırlayabilirsiniz. Pastillerimize şekil vermek için tezgaha pişirme kağıdı serelim ve üzerine çay kaşığının ucu ile karışımımızdan damlatalım. Karışımımız bitene kadar şekillendirme işlemine devam edelim. Eğer karışım sertleşir ve dökmekte zorlanırsanız tekrar ısıtabilirsiniz. Hazırladığımız pastillerimizi 30 dakika soğuması için bekletelim. Soğuyan pastillerin birbirine yapışmaması için üzerine pudra şekeri serpelim, Pudra şekerine buladığımız pastillerimiz tüketilmeye hazır. Bu ölçülerle toplamda 60 adet boğaz pastili elde ettim, deneyeceklere afiyet, şifa olsun.