Ev yapımı cips: Hem lezzetli hem ucuz imkanı! İşte haftanın en çok, her yerde aranan lezzeti! Yapımına yönelik yanıt
Yufkadan cips nasıl yapılır? Evde cips yapmak için gereken malzemeler...
Ev Yapımı Cips Tarifi İçin Malzemeler
2 adet yufka
Sosu için;
1 kaşık domates salçası
1 kaşık biber salçası
1 kaşık mısır unu
Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet soğanın suyu
1 adet sarımsak rendesi
1 tatlı kaşığı nane
Kekik
Kimyon
Karabiber
Kırmızı biber
Tuz
Dip sos için;
3 kaşık yoğurt
Nane
Tuz
Ev Yapımı Cips Tarifi Nasıl Yapılır?
Sosumuz için gerekli tüm malzemeleri karıştıralım.
Baharatlarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz .
Masaya serdiğimiz yufkanın üzerine sosumu güzelce sürelim.
Üzerine diğer yufkayı serip yine heryerini soslayalım .
Üçgen şekiller halinde kesip fırın tepsimize alalım.
Önceden ısınmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim .
Ben bu ölçüyü 3 seferde pişirdim baya bereketli bir tarif fırından ilk çıkardığımızda hafif yumuşak olabilir bekledikçe çıtırlaşıyor! Deneyen herkese afiyet olsun.
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