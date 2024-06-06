Ev yapımı cips: Hem lezzetli hem ucuz imkanı! İşte haftanın en çok, her yerde aranan lezzeti! Yapımına yönelik yanıt

Ev Yapımı Cips Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yufka

Sosu için;

1 kaşık domates salçası

1 kaşık biber salçası

1 kaşık mısır unu

Yarım çay bardağı su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 adet soğanın suyu

1 adet sarımsak rendesi

1 tatlı kaşığı nane

Kekik

Kimyon

Karabiber

Kırmızı biber

Tuz

Dip sos için;

3 kaşık yoğurt

Nane

Tuz

Ev Yapımı Cips Tarifi Nasıl Yapılır?

Sosumuz için gerekli tüm malzemeleri karıştıralım.

Baharatlarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz .

Masaya serdiğimiz yufkanın üzerine sosumu güzelce sürelim.

Üzerine diğer yufkayı serip yine heryerini soslayalım .

Üçgen şekiller halinde kesip fırın tepsimize alalım.

Önceden ısınmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim .

Ben bu ölçüyü 3 seferde pişirdim baya bereketli bir tarif fırından ilk çıkardığımızda hafif yumuşak olabilir bekledikçe çıtırlaşıyor! Deneyen herkese afiyet olsun.

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