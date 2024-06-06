  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Ev yapımı cips: Hem lezzetli hem ucuz imkanı! İşte haftanın en çok, her yerde aranan lezzeti! Yapımına yönelik yanıt
Kadın - Aile

Ev yapımı cips: Hem lezzetli hem ucuz imkanı! İşte haftanın en çok, her yerde aranan lezzeti! Yapımına yönelik yanıt

Yeniakit Publisher
2024-06-06 23:14:00 - 2024-06-06 23:16:20
Ev yapımı cips: Hem lezzetli hem ucuz imkanı! İşte haftanın en çok, her yerde aranan lezzeti! Yapımına yönelik yanıt

Yufkadan cips nasıl yapılır? Evde cips yapmak için gereken malzemeler...

Ev Yapımı Cips Tarifi İçin Malzemeler

2 adet yufka

Sosu için;

1 kaşık domates salçası
1 kaşık biber salçası
1 kaşık mısır unu
Yarım çay bardağı su
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 adet soğanın suyu
1 adet sarımsak rendesi
1 tatlı kaşığı nane
Kekik
Kimyon
Karabiber
Kırmızı biber
Tuz
Dip sos için;

3 kaşık yoğurt
Nane
Tuz

Ev Yapımı Cips Tarifi Nasıl Yapılır?

Sosumuz için gerekli tüm malzemeleri karıştıralım.
Baharatlarını damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz .
Masaya serdiğimiz yufkanın üzerine sosumu güzelce sürelim.
Üzerine diğer yufkayı serip yine heryerini soslayalım .
Üçgen şekiller halinde kesip fırın tepsimize alalım.
Önceden ısınmış 200 derece fırında kızarana kadar pişirelim .
Ben bu ölçüyü 3 seferde pişirdim baya bereketli bir tarif fırından ilk çıkardığımızda hafif yumuşak olabilir bekledikçe çıtırlaşıyor! Deneyen herkese afiyet olsun.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi
Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi

Kadın - Aile

Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi

İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor! Gizli şekeri önlüyor
İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor! Gizli şekeri önlüyor

Kadın - Aile

İbrahim Saraçoğlu 3 bitkiyi öneriyor! Gizli şekeri önlüyor

Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz! Sonuçları neler olacak?
Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz! Sonuçları neler olacak?

Kadın - Aile

Yoğurdun içine bir avuç atıp yiyin! Kan şekerini sabitliyor: 7/24 tüketebilirsiniz! Sonuçları neler olacak?

Canan Karatay’ın sırrı! Açıkladı: En sağlıklı turşu bakın hangisiymiş
Canan Karatay’ın sırrı! Açıkladı: En sağlıklı turşu bakın hangisiymiş

Kadın - Aile

Canan Karatay’ın sırrı! Açıkladı: En sağlıklı turşu bakın hangisiymiş

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Çok sayıda faydası var, duyan yok!
Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Çok sayıda faydası var, duyan yok!

Kadın - Aile

Zeytinyağında demleme kadife çiçeği: Çok sayıda faydası var, duyan yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23