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Aktüel

Ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:01:34 -
Ev ve iş yerlerinden hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 10 ayrı ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 1 Şubat ile 12 Mayıs arasında Büyükçekmece, Bakırköy, Başakşehir ve Beylikdüzü'nde 8 ev, 1 iş yeri ve 1 aracın plakasının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, 12 Mayıs'ta Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bir aracın plakasının çalınması olayının güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin kimliği tespit edildi.

Ekipler, 15 Mayıs'ta Küçükçekmece'de bir adrese düzenlediği baskında şüpheli Batuhan E.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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