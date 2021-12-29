Ev temizliğinde pratik bilgiler

Hijyen ve sağlık açısından yaşam alanlarında düzenli olarak temizlik yapılması önemlidir. Ev temizliğine en az kullanılan odadan başlayınız yani çok fazla kirli olmayan oda temizlik kovasındaki suyunuzun hemen kirlenmemesine yardımcı olacaktır. Odada halı mevcutsa elektrik süpürgesi veya normal süpürge ile süpürebilirsiniz.

Bir araştırmaya göre, ortalama bir insan hayatının 1.140 gününü evini temizleyerek geçiriyor. Bu, her gün 2 saat temizlik demektir ve oldukça fazla.

Evde temizlik için pratik öneriler

- Temizleme işlemi sırasında bir çöp torbası en iyi yardımcınızdır: Evinizi toplarken çöp olabilecek eşyaları atmak için her zaman yanınızda bulundurun. Giysi dolaplarınızı kullanmadığınız kıyafetlerden arındırın.

- Temizliğe başlamadan önce öncelikle sizin için en uygun olan temizlik ürünlerini seçmeniz gerekir: Pahalı veya çok karışık ekipmanlara gerek yoktur. Banyo,cam temizleyici,temizlik bezleri,hijyen amaçlı bir dezenfektan, çamaşır suyu ve kireç temizleyici gerektiğini unutmayın. Tüm temizlik ürünlerinizi bir sepete koyun ve hangi odayı temizleyecekseniz yanınızda bulundurun.

-Bir yüzeyi ovmak fırçalamak yerine yüzey temizleyici bir sprey kullanın.

-Klozetin içine bir bardak sirke dökün ve bir dakika bekletin: Yaklaşık 1 fincan karbonat serpiştirin tekrar 1 bardak sirke daha ekleyin. Karışım kabartılı bir çözelti oluşturmalıdır. Sonra yaklaşık 5 dakika bekletin ve tuvaleti tuvalet fırçasıyla ovalayın. Ilık musluk suyu içine 1/2 çay kaşığı bulaşık deterjanı ve 1 çay kaşığı beyaz sirke ekleyin. Bulaşık sabunu kiri temizleyecek beyaz sirke ise parlatacaktır.

1/2 fincan karbonat 1/4 fincan hidrojen peroksit ve 1 çay kaşığı bulaşık sabununu karıştırın harcı fayanslara uygulayın ve bekletin. Daha sonra bir fırça ile ovalayın ve ılık suyla durulayın.

-Mobilyalarınızı her hafta vakumlamalısınız. Toz akarları bölgede kalan ölü deri hücrelerini besler ve sürekli çoğalırlar.Toza veya akarlara alerjiniz olmasada gelecekte alerjileri tetikleyebilir Bu nedenle toz akarlarını ve bakterileri tutmak için mobilyalarınızı haftada bir kez süpürmeniz önemlidir.

-Cam temizleyicisi almak yerine , bulaşık sabunu kullanın: Bulaşık sabunu yapışkan yüzeyleri kristal berraklığında temizleyecektir. Kireçten de kurtulmanızı sağlayacaktır.

Günde 20 dakika ev nasıl temizlenir?