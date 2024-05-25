ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez birebir görüşecek! İşte bu hamleleri gündem oldu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) açıklamasına göre, Austin ile Dong'un, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Singapur'da gerçekleşecek olan uluslararası savunma forumu Shangri-La Diyaloğu'nun yan etkinliklerinde ilk kez yüz yüze görüşecekleri belirtildi.

Bu toplantı, Austin ile geçen yıl aralık ayında göreve başlayan Çinli Bakan Dong'un ilk birebir görüşmesi olacak.

Pentagon'un açıklamasında, görüşmenin içeriğine ilişkin detay verilmese de, Austin'in Singapur ve sonrasında Kamboçya ziyaretlerinin, "ABD'nin Hint-Pasifik bölgesindeki müttefikleri ve ortaklarıyla olan ilişkilerini, barış, istikrar ve bölgesel ortak vizyona dayalı olarak güçlendirme çabalarının devamı" olduğu vurgulandı.