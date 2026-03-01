  • İSTANBUL
Termal kamera umut oldu! Alzheimer hastası bulundu
Yaşam

Termal kamera umut oldu! Alzheimer hastası bulundu

Aydın İncirliova'da kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı, İkizdere Barajı yakınlarında termal kameralı dronla tespit edildi.

Aydın’ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı’dan gece yarısı sevindirici haber geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Balkanlı'nın evden ayrıldığını fark eden yakınları, çevrede yaptıkları aramalara rağmen yaşlı adama ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

 

Termal kameralı dronla arama yapıldı

Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında ekipler, İncirliova'dan Dereağzı Mahallesi'ne kadar yaşlı adamın gidebileceği güzergâhlar ve çevresinde arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen sonuç alınamayınca ekipler, arama faaliyetlerini İkizdere Barajı çevresindeki sarp arazide yoğunlaştırdı. Termal kameralı dronla yapılan tarama sonucunda yaşlı adamın yamaç arazide olduğu tespit edildi.

 

Bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, kurdukları sistemle Ahmet Balkanlı'yı sedyeye alarak bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirdi. Vücudunda yaralar olduğu öğrenilen yaşlı adam, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.

