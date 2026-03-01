  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hamaney’in ölümü sonrası iki ülkede kutlama sesleri! Hadi biri tamam da diğerine ne oluyor? Pezeşkiyan'dan İran'ın dini lideri Hamaney'in öldürülmesine tepki: ‘Cevapsız kalmayacak’ İran'ın yeni lideri kim olacak? Kulislerde bu iki isim konuşuluyor! Erbil’deki ABD üssü vuruldu: Sadr, Hamaney için yas ilan etti ABD’nin "Yenilmezlik" balonu Bahreyn’de söndü: Hava savunma sistemleri tel tel dökülüyor! Hamaney Sonrası Ortadoğu: Türkiye Bu Fırtınada Nerede Duracak? İran füzeleri BAE'nin simgelerinden olan Burj Al Arab'ı vurdu! İran: Tarihin en ağır taarruz operasyonu dakikalar içinde başlayacak Hamaney’in intikamı alınıyor: İran füzeleri Tel Aviv’i cehenneme çevirdi! İranlı o komutan hep son anda saldırılardan kurtuluyor! Raslantı mı hain mi?
Dünya Ortalık iyice karışıyor! Rus tankerine el konuldu
Dünya

Ortalık iyice karışıyor! Rus tankerine el konuldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Ortalık iyice karışıyor! Rus tankerine el konuldu

Orta Doğu’da yaşanan savaş, tüm dünyayı diken üstünde tutarken, Avrupa’da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Belçika, Rus "gölge filosuna" ait olduğu gerekçesiyle petrol tankerine el koydu.

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, Rusya'nın "gölge filosuna" ait olduğu gerekçesiyle Kuzey Denizi'ndeki petrol tankerine el koyduklarını açıkladı.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın desteğiyle "Mavi İstilacı Operasyonu"nun düzenlendiğini duyurdu.

Rus "gölge filosuna" ait petrol tankerine el koyduklarını belirten Francken, geminin Zeebrugge Limanı'na doğru götürüldüğünü bildirdi.

Francken, ayrıca operasyonla ilgili daha sonra detaylı bilgi paylaşılacağını kaydetti.

BELÇİKA, FRANSA'YA TEŞEKKÜR ETTİ

Belçika Başbakanı Bart De Wever, X'teki paylaşımında, operasyona katkı sağlayan Fransa'ya teşekkür ederek, "Belçika, uluslararası deniz hukukunu ve kara sularının güvenliğini koruyacaktır." ifadesini kullandı.

Belçika Adalet Bakanı Annelies Verlinden, X üzerinden operasyona katkıda bulunanlara teşekkür ederek, "Jeopolitik gerilimlerin yaşandığı bir dönemde Kuzey Denizi'nin ve hayati önem taşıyan altyapımızın korunması son derece önemlidir." açıklamasını yaptı.

Fransa, güney sularında ocakta Rusya'nın gölge filosuna ait olduğu değerlendirilen petrol tankerine el koymuş, gemi 17 Şubat'ta para cezası ödendikten sonra ülke sularından ayrılmıştı.

Avrupalı ülkeler, Rusya'yı Ukrayna Savaşı nedeniyle uygulanan yaptırımlardan kaçınmak için eski ve elverişsiz petrol tankerlerinden oluşan "gizli gölge filo" kullanmakla suçluyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın "gölge filosu"nu hedef alan yaptırımlar uyguluyor.

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı
Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

Gündem

Terörist ABD ve İsrail yine kudurdu! İran'a yeni saldırı başladı

İran devlet televizyonu vuruldu
İran devlet televizyonu vuruldu

Gündem

İran devlet televizyonu vuruldu

Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün
Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

Dünya

Eşkıya Trump’tan kan donduran açıklama: İran ağır darbe alıyor, dünya için harika bir gün

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

serhat

böyle abdnin her yaptığına susarlarsa rusya ve çinin başına daha çok şey gelir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23