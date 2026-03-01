Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Beşinci hata, özellikle iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Burada önerimiz, iftar öğününün ikiye bölünerek daha uzun bir zaman diliminde tüketilmesidir. Bu yöntem, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar; ayrıca aşırı yemek yemeye bağlı mide şişkinliği, gaz ve hazımsızlık gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalp üzerinde oluşabilecek ani yüklenmeyi de önler.