  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mağaza gelirlerinde devlerle kapışıyorlar: İlk 20'de 3 Türk takımı! İstanbul, Ankara ve İzmir çok merak ediliyordu: 500 bin konutta yeni kura takvimi açıklandı Trabzonspor gole ‘kafa’ yoruyor! Dijital Birlik Platformu Geleneksel İftarında Buluştu İmam Hatipliler 28 Şubat'ın yıl dönümünde iftar sofrasında buluştu O ilimizde ilginç uygulama! 600 kamyon kar şehir dışına taşındı Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı! Tüm dünyaya duyuruldu: İran Kızılayı: ABD-İsrail, Tahran'daki Kızılay binasını ve hastanelerin çevresini vuruyor Ahlat’ta kış başka güzel! Selçuklu mirası beyaz gelinlik giydi
Kadın - Aile
13
Yeniakit Publisher
Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Ramazan ayında tansiyon başlı başına bir problem olarak iftar ve sahurlarda daha da dikkatli davranmamızı sağlar.

#1
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, Merve Kantarcı Çulha'ya verdiği özel röportajda; “tuz bombası” olarak tanımladığı turşu gibi besinlerden ilaç kullanımındaki kritik hatalara, iftarda yapılan yanlış alışkanlıklardan hayati uyarılara kadar önemli açıklamalarda bulundu. İşte oruç tutarken kalbinizi yormamanın ve tansiyonunuzu korumanın 7 altın kuralı...

#2
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Ramazan ayında, özellikle kronik hastalığı olan bireyler için doğru beslenme ve ilaç yönetimi hayati önem taşıyor. Özellikle tansiyon hastaları oruç tutarken zorlanıyor. Bu durumun birçok sebebi bulunuyor.

#3
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Uzun süreli açlığın vücutta sadece baş ağrısı değil, aynı zamanda tansiyon dengesizliklerine yol açtığını belirten Nurkalem, sahur ve iftar sofralarındaki "gizli tuz bombalarına" karşı uyardı.

#4
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

"İlacımı kestim" ya da "Sahuru atladım" demenin kalp üzerinde ani yüklenmelere neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Nurkalem, tansiyon hastalarının oruç tutarken izlemesi gereken yol haritasını ilk kez bu kadar net ayrıntılarla paylaştı.

#5
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Ramazan'da yapılan ilk hatalardan biri, Ramazan öncesi hekim kontrolünün yapılmaması ve ilaçların doz ayarının düzenlenmemesidir.

#6
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

İkinci büyük hata, "tuz bombası" olarak tarif ettiğimiz sucuk, salam, pastırma, salamura ve turşu gibi gıdaların Ramazan ayında fazla miktarda tüketilmesidir. Bu tür besinlerin Ramazan'da çok ölçülü ve kontrollü bir şekilde, mümkün olduğunca az tüketilmesini öneriyoruz.

#7
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Üçüncü önemli hata ise yeterince sıvı almamak ve sahuru atlamaktır. Sahurun atlanması ve sıvı tüketiminin azalması, gün içerisinde tansiyon düşmelerine ve kan şekeri dengesizliklerine yol açmaktadır.

#8
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Dördüncü büyük hata, iftardan sonra fazla miktarda çay ve kahve tüketerek uyku düzeninin bozulmasıdır. Bu durum hem sıvı dengesini olumsuz etkiler hem de uyku kalitesini düşürür.

#9
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Beşinci hata, özellikle iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Burada önerimiz, iftar öğününün ikiye bölünerek daha uzun bir zaman diliminde tüketilmesidir. Bu yöntem, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar; ayrıca aşırı yemek yemeye bağlı mide şişkinliği, gaz ve hazımsızlık gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalp üzerinde oluşabilecek ani yüklenmeyi de önler.

#10
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Altıncı büyük hata, gece yatmadan hemen önce yemek yemektir. Bu durum özellikle reflü şikâyetlerini artırır ve sindirim sorunlarına yol açar. Bu nedenle yatmadan en az iki saat önce gıda alımının kesilmesi gerekmektedir.

#11
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

Yedinci ve son önemli hata ise özellikle tansiyon hastalarının düzenli tansiyon ölçümü yapmamasıdır. Tansiyon, kalp yetersizliği ve şeker hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolünden geçmesi gerekir.

#12
Foto - Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül

İlaç düzenlemeleri yapıldıktan ve hekim onayı alındıktan sonra, Ramazan boyunca aralıklı tansiyon ölçümleri yapılarak sonuçların kaydedilmesi ve doktorla paylaşılması büyük önem taşımaktadır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler
Gündem

Sözcü Tv'den İran konusunda alçaklık! İnfiale neden sözler

Sözcü TV’ye bağlanan İranlı sözde aktivist ülkelerinin israil ve ABD tarafından bombalanmasıyla ilgili olarak skandal açıklamalarda bulundu...
İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...
Gündem

İranlı Bakan'dan evlere şenlik açıklama: Hamaney bildiğim kadarıyla...

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, "Hamaney bildiğim kadarıyla hayatta" dedi.
İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?
Dünya

İran medyası dünyaya duyurdu! Pezeşkiyan öldü mü?

ABD ve İsrail, İran'a ortak bir operasyon başlattı. Üst düzey yetkililerin hedef alındığı saldırıların ardından İran medyası İran Cumhurbaşk..
İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku
Dünya

İran'ı vuran İsrail'e Norveç şoku

Norveç Dışişleri Bakanı Eide yaptığı açıklamada "İsrail'in İran'a saldırısı uluslararası hukukun ihlali" ifadelerini kullandı. ..
İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi
Gündem

İran savaşı sürerken Donald Trump'tan Erdoğan hamlesi

ABD Devlet Başkanı Donald Trump, İran'daki savaşla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..
ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar
Dünya

ABD ve İsrail, İran'ı vurdu! Katar ve BAE'den flaş karar

ABD ve İsrail, İran'ı vurmasının ardından Katar, Kuveyt ve BAE hava sahası geçici olarak uçuşlara kapatıldı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23