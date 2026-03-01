Ramazan ayında tansiyon hastası varsa... Tansiyon hastalarına tuz bombası uyarısı! Turşu sevenlere kritik formül
Ramazan ayında tansiyon başlı başına bir problem olarak iftar ve sahurlarda daha da dikkatli davranmamızı sağlar.
Ramazan ayında tansiyon başlı başına bir problem olarak iftar ve sahurlarda daha da dikkatli davranmamızı sağlar.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekeriya Nurkalem, Merve Kantarcı Çulha'ya verdiği özel röportajda; “tuz bombası” olarak tanımladığı turşu gibi besinlerden ilaç kullanımındaki kritik hatalara, iftarda yapılan yanlış alışkanlıklardan hayati uyarılara kadar önemli açıklamalarda bulundu. İşte oruç tutarken kalbinizi yormamanın ve tansiyonunuzu korumanın 7 altın kuralı...
Ramazan ayında, özellikle kronik hastalığı olan bireyler için doğru beslenme ve ilaç yönetimi hayati önem taşıyor. Özellikle tansiyon hastaları oruç tutarken zorlanıyor. Bu durumun birçok sebebi bulunuyor.
Uzun süreli açlığın vücutta sadece baş ağrısı değil, aynı zamanda tansiyon dengesizliklerine yol açtığını belirten Nurkalem, sahur ve iftar sofralarındaki "gizli tuz bombalarına" karşı uyardı.
"İlacımı kestim" ya da "Sahuru atladım" demenin kalp üzerinde ani yüklenmelere neden olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Nurkalem, tansiyon hastalarının oruç tutarken izlemesi gereken yol haritasını ilk kez bu kadar net ayrıntılarla paylaştı.
Ramazan'da yapılan ilk hatalardan biri, Ramazan öncesi hekim kontrolünün yapılmaması ve ilaçların doz ayarının düzenlenmemesidir.
İkinci büyük hata, "tuz bombası" olarak tarif ettiğimiz sucuk, salam, pastırma, salamura ve turşu gibi gıdaların Ramazan ayında fazla miktarda tüketilmesidir. Bu tür besinlerin Ramazan'da çok ölçülü ve kontrollü bir şekilde, mümkün olduğunca az tüketilmesini öneriyoruz.
Üçüncü önemli hata ise yeterince sıvı almamak ve sahuru atlamaktır. Sahurun atlanması ve sıvı tüketiminin azalması, gün içerisinde tansiyon düşmelerine ve kan şekeri dengesizliklerine yol açmaktadır.
Dördüncü büyük hata, iftardan sonra fazla miktarda çay ve kahve tüketerek uyku düzeninin bozulmasıdır. Bu durum hem sıvı dengesini olumsuz etkiler hem de uyku kalitesini düşürür.
Beşinci hata, özellikle iftarda hızlı ve aşırı miktarda yemek yemektir. Burada önerimiz, iftar öğününün ikiye bölünerek daha uzun bir zaman diliminde tüketilmesidir. Bu yöntem, kan şekerinin daha dengeli yükselmesini sağlar; ayrıca aşırı yemek yemeye bağlı mide şişkinliği, gaz ve hazımsızlık gibi şikâyetlerin azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kalp üzerinde oluşabilecek ani yüklenmeyi de önler.
Altıncı büyük hata, gece yatmadan hemen önce yemek yemektir. Bu durum özellikle reflü şikâyetlerini artırır ve sindirim sorunlarına yol açar. Bu nedenle yatmadan en az iki saat önce gıda alımının kesilmesi gerekmektedir.
Yedinci ve son önemli hata ise özellikle tansiyon hastalarının düzenli tansiyon ölçümü yapmamasıdır. Tansiyon, kalp yetersizliği ve şeker hastalarının Ramazan öncesinde mutlaka hekim kontrolünden geçmesi gerekir.
İlaç düzenlemeleri yapıldıktan ve hekim onayı alındıktan sonra, Ramazan boyunca aralıklı tansiyon ölçümleri yapılarak sonuçların kaydedilmesi ve doktorla paylaşılması büyük önem taşımaktadır.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23