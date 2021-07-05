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Ekonomi Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu
Ekonomi

Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayı kira artış oranı belli oldu. Temmuz ayı için kira artış oranı yüzde 14,55 olarak belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 11:00:00 -
Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu

Haziran ayın enflasyon oranı yüzde 1,94 olarak açıklandı. Yıllık enflasyon yüzde 17,53 olarak gerçekleşti. Memur ve emeklilerin maaşlarına yüzde 8,45 oranında zam yapılacak.

Açıklanan enflasyona göre iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Temmuz ayı için yüzde 17,53 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ise, TÜFE'de yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,55 artış gerçekleşti.

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