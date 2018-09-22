0553 313 94 23

Ev sahibi kadını öldürüp kaçan cani, ünlü dizi için üretilen tişörtle yakalandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde kiracısı olduğu kadını pompalı tüfekle öldürerek kaçan cani, kullandığı aracı tespit eden ekiplerin düzenlediği operasyonla Tarsus-Mersin otoyolunda suç aleti silahla birlikte yakalandı. Zanlının üzerinde bulunan tişörtün, halen yayına devam eden ve şiddet sahneleriyle büyük tepki toplayan ünlü bir dizi için üretildiği anlaşıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 00:58
Ev sahibi kadını öldürüp kaçan cani, ünlü dizi için üretilen tişörtle yakalandı!

Mersin'in Tarsus ilçesinde kiracısı tarafından tüfekle vurulan ev sahibi kadın hayatını kaybetti, eşi ile 7 yaşındaki kızı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Bülent (41) ve eşi Hatun İzollu (30), kiracıları Hasan S. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan S, pompalı tüfekle ev sahibi Hatun, eşi Bülent ve 7 yaşındaki kızları Gülşah İzollu'ya ateş açtı.

Hatun İzollu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Bülent İzollu, 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Hastanesi'ne, ayaklarına saçmaların isabet ettiği kızı da Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının cesedi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Zanlının kaçarken kullandığı aracı tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla Hasan S'yi Tarsus-Mersin otoyolundaki Gözne turnikelerinin çıkışında suç aleti silahla yakaladı.

Zanlının üzerinde bulunan tişörtün, halen yayına devam eden ve şiddet sahneleriyle büyük tepki toplayan ünlü bir dizi için üretildiği anlaşıldı. 

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 00:58
  1. Mersin
  2. Hatun İzollu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çavuşoğlu flaş açıklama: Sadece Venezuela ile değil...
    1. Çavuşoğlu flaş açıklama: Sadece..
    2. Ankaragücü 3 puanı tek golle aldı!
    3. 'Beynamaz' Gürsel Tekin'den 'Cuma..
    4. KKTC Yunan gemisine el koydu
    5. Husiler yine Suudi Arabistan'a saldırdı
    6. Aksaray'da trafik kazası: 2 kişi..
    7. Ev sahibi kadını öldürüp kaçan cani,..
    8. İETT'den müjde: Bugün ulaşım yüzde 50..
    9. TSK'dan seferberlik tatbikatı!
    10. İsrailli aktivistler Gazze’ye destek..
    11. Trump kasırgazedelerle dalga geçti: En..
    12. Ormanda gördüğü yılanı sevmek..
    13. ABD'de düşen küçük uçak, 2 kişiye..
    14. Yusuf el-Karadavi: İslam barış dinidir..
    15. Geleceğin kahramanları, asker..
    16. Anneye bağımlı çocuklarda okul korkusu
    17. Fenerbahçe'den 'Ersun Yanal' ve..
    18. AB Konseyi Başkanı Tusk'tan Theresa..
    19. İdlib halkından çağrı: Türkler..
    20. İşçileri taşıyan minibüs devrildi!..
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    Nüfus Müdürlüğü'ne gitti hayatının şokunu yaşadı! "Yaşar ne yaşar ne yaşamaz gibi olduk"
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    BMC, yeni kamyon ailesi ‘TUĞRA’ ile geri döndü
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    İncirlik Üssü'nde görevli 6 asker gözaltına alındı
    AK Parti İzmir adayını buldu!
    AK Parti İzmir adayını buldu!

    Günün Karikatürü

    22 Eylül 2018
    İtirafçı kedicik Adnan'ın sapıklıklarını anlattı!
    İtirafçı kedicik Adnan'ın sapıklıklarını anlattı!
    ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı! "Türkiye için zaman harcıyoruz"
    ABD'den Çin'e S-400 yaptırımı! "Türkiye için zaman harcıyoruz"