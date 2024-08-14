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Gündem Ev sahibi kadın çetin ceviz çıktı! Hırsız eve girdiğine pişman oldu!
Gündem

Ev sahibi kadın çetin ceviz çıktı! Hırsız eve girdiğine pişman oldu!

Yeniakit Publisher
2024-08-14 12:22:03 - 2024-08-14 12:22:02

Bursa'da bir eve giren hırsız ev sahibi kadın tarafından kovalandı. O anlar sokakta bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da "Kertenkele" lakaplı Oktay K. isimli hırsız, 14 yıl kaldığı cezaevinden izinli çıktığı gibi 2 gecede 6 eve tırmanarak 250 bin liralık altın ve cep telefonu çaldı. Yapılan operasyon sonucu yakalanan Oktay K. ve gözcülük yapan yeğenleri cezaevine gönderildi. Ev sahibi kadının evine giren hırsızı yakalamak için kovaladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri suç ve suçluyla mücadelesini aralıksız sürdürüyor. Son olarak iki günde Dikkaldırım, Emek, Doğanköy ve Çamlıca Mahallesi'nde toplam 6 eve tırmanarak giren hırsızlar ekipleri harekete geçirdi. Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma yaptı.

Ev sahibi kadın hırsızı kovaladı

Doğanköy Mahallesi'nde girdiği evde fark edilen hırsız, kapıdan çıkarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine ev sahibi kadın ise hırsızı uzun bir süre kovalayarak yakalamaya çalıştı. Hırsızın başka bir evde fark edilince ev sahibi adam tarafından kovalandığı anlar da güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kimlikleri tespit edilince çıkan detaylar polisi bile şaşırttı

Geniş çaplı soruşturma yapan Hırsızlık Büro Dedektifleri, 2 gecede 6 eve giren hırsızların "Kertenkele Oktay" lakabıyla tanınan Oktay K. (38) ve gözcü olan yeğenleri Batuhan A. (19) ile Civan A. (16) olduğu tespit edildi.

14 yıl kaldığı cezaevinden izinli çıkınca ilk işi yine hırsızlık oldu
"Kertenkele lakaplı Oktay K.'nın 14 yıl boyunca hırsızlık suçundan cezaevinde kaldığı ve izinli çıkar çıkmaz iki gecede 6 eve tırmanarak girdiği görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

Bir gecede paket oldular, soluğu nezarethanede aldılar

Oktay K. (38), Batuhan A. (19) ve Civan A. (16) ikamet ettikleri Dikkaldırım Mahallesi'nde bir eve yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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2 gecede 6 evden 250 bin TL'lik eşya çalmışlar

Çalınan malzemelerin tespitini yapan polis, maddi değeri 250 bin TL olan telefon, ziynet eşyası, saat, altın kolye gibi malzemeleri sahiplerine teslim etti.

İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, birinci ve ikinci katta oturan vatandaşların gece saatlerinde camlarını kapatmalarını ve bu tür olayların yaşanmaması için gerekli güvenlik önlemlerini alması gerektiğini hatırlattılar.

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