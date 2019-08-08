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Ev sahibesi hayatının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve giren hırsız, komşudan dönen kadını etkisiz hale getirip kaçtı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 15:37
Ev sahibesi hayatının şokunu yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir eve giren hırsız, komşudan dönen kadını etkisiz hale getirip kaçtı. Sinir krizi geçiren kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Olay Mahmudiye Mahallesi Er Sokağı’nda meydana geldi. Münevver A, komşusuna oturmaya gitti. Bir süre sonra evine dönen Münevver A, evden çıkan hırsızla göz göze geldi. Talihsiz kadınla hırsız arasında arbede yaşandı. Gözü dönmüş hırsız ev sahibesini etkisiz hale getirerek kayıplara karıştı. Hayatının şokunu yaşayan Münevver A’nın yardımına çığlık sesini duyan komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sinir krizi geçiren kadın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet ekipleri şimdi her yerde kimliği meçhul hırsızı arıyor.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 15:37
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