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Ev ödevi yapan robot ülkeyi karıştırdı!

Çin'de bir öğrencinin ev ödevini yapması için robot satın alması ülkede tartışmalara neden oldu. Öğrencinin annesi, robotun satın alındığından haberi olmadığını belirterek, "Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?" ifadeleriyle robotun resmini paylaştı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
Ev ödevi yapan robot ülkeyi karıştırdı!

Çin'de bir öğrencinin ev ödevini yapması için robot satın alarak ev ödevini yazdırması sosyal medyada tartışmaya neden oldu. Olayı "Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?" ifadeleriyle ülkenin sosyal medya hesabı Weibo'dan paylaşan anneden sonra, paylaşım 13 milyon kez okundu, 3 binden fazla tekrar paylaşıldı.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, ülkenin Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentinde bir kız öğrenci, Bahar Bayramı'nda ebeveynlerinden habersiz ev ödevlerini yazması i çin 800 yuana (yaklaşık 625 TL) robot satın aldı.

İnsan yazısını taklit ederek, hatasızca yazabilen robot, kız öğrencinin öğretmenlerinin bir haftalık Bahar Bayramı için verdiği ödevleri çok kısa sürede yazarak bitirdi.

Anne öfkelendi

Öğrencinin annesi Cang, kızının ödevinin bu kadar kısa sürede bitirmesine şaşırırken, tüm ödevlerin hatasız yazılması dikkatini çekti.
Kızının odasını temizlerken "tüm el yazılarını taklit edebilir" logolu robotu bulan Cang, durumu anlayınca öfkelenerek, cihazı kırdı.

13 milyon kez okundu

Olayı "Tüm ev ödevlerinizi yazmaya yardım edebilir ama sınavlarınıza yardım edebilir mi?" ifadeleriyle ülkenin sosyal medya hesabı Weibo'dan paylaşan anneden sonra, paylaşım 13 milyon kez okundu, 3 binden fazla tekrar paylaşıldı. Robotun satıldığı e-ticaret platformunda robota olan ilgi arttı.
Annenin paylaşımıyla ilgili bazı internet kullanıcıları, kız öğrencinin bu yaşında bu tür bir robot kullanmasının yanlış olduğunu söylerken, bazıları da ülkede öğrencilerin "belirli sıkıcı ve ağır yüklere katlanmasına neden olan eğitim şeklinde reform yapılarak, yaratıcı ev ödevleri verilmesi gerektiğini" savundu.

Çin'de kitaplardaki metin ve makalelerin olduğu gibi defterlere veya parşömen kağıtlarına yazılmasını gerektiren ödevler verilebiliyor.
Yazı robotu, parşömen kağıdın koyulabilmesi için dikdörtgen çerçeveli metal bir zemin ve yazıyı yazan bir robot koldan oluşuyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 12:26
  1. ev ödevi yapan robot
  2. Çin

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