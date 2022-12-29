Ev işleri çalışanları için yeni dönem

Yeni açıklanan asgari ücretle birlikte ev işlerinde çalışanlar için ödenecek prim de 2023’te artacak. 2023 yılında asgari ücret brüt 10 bin 8 lira, net 8.506.80 lira olarak uygulanacak. Buna göre de sene başından itibaren günlük asgari ücret ve günlük prime esas kazanç alt sınırı 333.6 lira, günlük prime esas kazanç üst sınırı 2.502 lira olacak. Aylık prime esas kazancın alt sınırı 10 bin 8 lira olurken, aylık prime esas kazancın üst sınırı da 75 bin 60 lira olarak uygulanacak.

Asgari ücretle birlikte sosyal güvenlik alanındaki tüm parametreler de yeni senede değişecek. Bunlardan biri de ev hizmetlerinde çalışanlar için ödenecek primler. Ev hizmetlerinde çalıştırılanların Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenerek, sigortalanması zorunlu. Sigortalılık koşulları da bir ay içinde 10 günden az ya da 10 günden fazla çalışma süresine göre farklılık gösteriyor. Eğer, ev işinde çalışan, bir ay içinde 10 günden az çalışıyorsa; iş kazası ve meslek hastalığına karşı çalıştıran kişi tarafından sigortalanıyor ve prim de buna göre ödeniyor. Ev hizmetinde ayda 10 günden az sigortalı çalıştıranlar işveren sayılmıyor, sadece sigortalılar adına iş kazası ve meslek hastalığı primi ödüyor. Sigortalı çalışan isterse bunun üzerine kendi de prim ödeyerek emeklilik ve genel sağlık sigortası yaptırabilir.

GÜNLÜK 6.67 TL OLACAK

En sık sorulanların başında yabancı uyruklu kişilerin ev hizmetlerinde 10 günden az çalıştırılıp, çalıştırılamayacağı geliyor. Çalıştırılamaz ve çalıştırıldığı tespit edilirse çalıştıran kişiye ciddi ceza kesilir. Ancak yabancı uyruklu kişiler 10 günden fazla çalıştırılabilir, SGK’ya yapılacak bildirimde çalışacak olan kişinin çalışma izninin eklenmesi gerekiyor. Emekliler 10 günden az çalışabilir mi? Çalışabilirler ve emekli aylıkları kesilmez, genel sağlık sigortası için de fazladan prim alınmaz.

Ev işinde çalışan, bir ayda 10 gün ve üzerinde çalışıyorsa, çalıştıran kişi işveren konumuna geçiyor. Bu durumda da işveren tarafından genel sağlık sigortası ve emekliliği de kapsayan sigorta yaptırılmak zorunda. Peki, ev işlerinde çalışanlar için, 2023 başından itibaren ne kadar prim ödenecek? Önce, 10 günden az çalışanlar için ödenecek primden başlayayım. Çalıştırılan her bir gün için asgari ücretin günlük tutarının yüzde 2’si kadar prim ödenmesi gerekiyor. Bugün için bu rakam günlük 4.31 lira. 2023 yılı başından itibaren ise ödenecek günlük tutar 6.67 lira olacak. Buna göre yeni senede ev hizmetleri için ayda bir gün çalışan için 6.67 lira, ayda 5 gün çalışan için 33.35 lira, ayda 9 gün çalışan için 60 lira prim ödenecek.

YILLIK PRİM 45 BİN TL

Gelelim, bir ay içinde 10 günden fazla çalışanlar için ödenecek prim tutarına. Ev işlerinde ayda 10 günden fazla birini çalıştırıyorsanız artık işveren konumundasınız demektir. Bu durumda da günlük asgari ücretin yüzde 37.5’i oranında prim ödeyeceksiniz. Bunun yüzde 34.5’i emeklilik ve genel sağlık sigortası, yüzde 3’ü de işsizlik sigortası primi. Bugün için ayda 10 günden fazla çalışan için ödenecek tutar günlük 80.88 lira, aylık da 2.426 lira. 2023 başından itibaren ise günlük ödenecek tutar 125 lira, aylık ise 3.753 lira, yıllık da 45 bin lira. Bu kişi ayda 30 gün değil de 15 gün çalışıyorsa 2023 yılında ödenecek tutar aylık 1.875 lira, 20 gün çalışıyorsa da 2.500 lira. Bu primin tamamını işveren yani siz ödüyorsunuz. Evde çalıştırdığınız kişilerin primlerini düzenli ödüyorsanız yüzde 5’lik prim indiriminden de yararlanıyorsunuz. Böylece yüzde 37.5’i oranında ödeyeceğiniz prim yüzde 32.5’e düşüyor.