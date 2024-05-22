  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Seferberlik ve Savaş Hâli Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Fahiş fiyat ve stokçuluk ağır cezalar geliyor! 7 madde daha kabul edildi

Bill Gates ile Ekrem İmamoğlu arasındaki şok bağlantı! Her şey 6 Mayıs'tan sonra oldu

HSK kararnamesi Resmi Gazete’de yayımlandı! Çok sayıda atama yapıldı

Elleri kan dolu ABD, Gazze'nin güvenliğini düşünecekmiş(!)

Libya'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren hamle! Doğalgaz aranmasına nota verdiler

Selçuk Bayraktar, Kızılma ile ilgili aldıkları son kararı Türkiye'ye ilan etti! Duyan inanamadı ama gerçek

Ekrem'le Roma gezisine katılmıştı! Yavuz Oğhan'dan CHP'lileri kızacak 'heykel' sözleri

Milli yas kararını hedef almak istedi! Fatih Portakal canlı yayında rezil oldu

Dünya siyonizm vandallığını tanımaya başladı! Eli kanlı Gallant: Kimse bizi eleştiremez!
Gündem Ev işçilerine SGK müjdesi
Gündem

Ev işçilerine SGK müjdesi

Yeniakit Publisher
2024-05-22 11:34:00 - 2024-05-22 11:38:17
Ev işçilerine SGK müjdesi

Ev ve bakım işçilerinin sosyal güvence altına alınması için çalışma başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hak-İş temsilcilerinin de yer aldığı bir komite oluşturuldu.

Ev ve bakım işçilerine sosyal güvence geliyor.

Ntv'de yer alan habere göre bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hak-İş temsilcilerinin de yer aldığı bir komite oluşturuldu ve mevzuat çalışmaları başlatıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışmaların ayrıntılarını NTV'ye anlattı. Arslan hazırlanacak düzenlemenin kayıtdışılığın önüne geçmek için önemli bir adım olacağını söyledi.

1 MİLYONA YAKIN KAYITDIŞI İŞÇİ

Kayıtdışı çalışan yaklaşık 1 milyona yakın ev ve bakım işçilerinin sosyal güvenlik ve iş kanunu kapsamına alınması ve sendikalarla mücadele etmelerini hedeflediklerini dile getiren Arslan, "Ev işçilerinin sorununu çözmek aslında kamu için de devlet için de önemli bir avantaj elde ediyor. Biz ev işilerinin SGK kapsamına alırsak SGK'nın prim miktarı artacak. İş kanunu kapsamına alırsak vergi ve sigorta primleri ödeyerek ülkenin kayıtdışı bir kesimini de kayıt altına alacağız." dedi.

Arslan, özellikle iş ssağlığı ve güvenliğinde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek "Çalışma koşulları evin yetkilisine bırakılmamalı hukuki güvence altında olmalı." mesajı verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var
SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var

Yerel

SGK harekete geçti! Bunu yapana da yaptırana da hapis cezası var

SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!
SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!

Ekonomi

SGK düğmeye bastı: Hapis ve para cezası geliyor!

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün
Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün

Ekonomi

Siz de yorumlara yazın SGK uzmanı Murat Özdamar cevaplasın! İki emekli maaşı mümkün

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23