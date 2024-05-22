Ev işçilerine SGK müjdesi

Ev ve bakım işçilerine sosyal güvence geliyor.

Ntv'de yer alan habere göre bunun için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Hak-İş temsilcilerinin de yer aldığı bir komite oluşturuldu ve mevzuat çalışmaları başlatıldı.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, çalışmaların ayrıntılarını NTV'ye anlattı. Arslan hazırlanacak düzenlemenin kayıtdışılığın önüne geçmek için önemli bir adım olacağını söyledi.

1 MİLYONA YAKIN KAYITDIŞI İŞÇİ

Kayıtdışı çalışan yaklaşık 1 milyona yakın ev ve bakım işçilerinin sosyal güvenlik ve iş kanunu kapsamına alınması ve sendikalarla mücadele etmelerini hedeflediklerini dile getiren Arslan, "Ev işçilerinin sorununu çözmek aslında kamu için de devlet için de önemli bir avantaj elde ediyor. Biz ev işilerinin SGK kapsamına alırsak SGK'nın prim miktarı artacak. İş kanunu kapsamına alırsak vergi ve sigorta primleri ödeyerek ülkenin kayıtdışı bir kesimini de kayıt altına alacağız." dedi.

Arslan, özellikle iş ssağlığı ve güvenliğinde ciddi sorunlar yaşandığını belirterek "Çalışma koşulları evin yetkilisine bırakılmamalı hukuki güvence altında olmalı." mesajı verdi.

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