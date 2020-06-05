  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Ev hizmetlerinde çalışan ücretsiz izin parası nasıl alır?

Ev hizmetlerinde çalışan ücretsiz izin parası alabilir mi, ne kadar alır, nasıl alır? Ev hizmetlerinde çalışan ücretsiz izin parası başvurusu nasıl yapılır? Soruları koronavirüs nedeniyle çalışanların mağdur olmaması için verilen ödenek nedeniyle sorgulanmakta. İşte ev hizmetlerinde çalışanlara ücretsiz izin desteği haberinin detayları.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 15:32:00 -
Ev hizmetlerinde çalışan ücretsiz izin parası nasıl alır?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, ücret desteğinden 17 Nisan 2020 itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler yararlanmakta. Peki ev hizmetlerinde çalışan ücretsiz izin parası nasıl alır?

Eşim on günden fazla ev hizmetleri çalışanı . İşvereni ücretsiz izine çıkardı. İŞKUR’a başvuru yaptık, ücretsiz izin desteği için kabul edilmediğine dair mesaj geldi. Bize yardımcı olur musunuz? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: “Ev hizmetlerinde çalışanların ücretsiz izin desteğinden yararlanması için sizin değil işverenin başvurması gerekiyor. Yapılması gereken, ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenin, bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar ‘eksik gün’ koduyla SGK İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmesi gerekiyor.”

Ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağım? Kısa çalışma ödeneği sorgulama İŞKUR
Ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağım? Kısa çalışma ödeneği sorgulama İŞKUR

Ekonomi

Ne kadar kısa çalışma ödeneği alacağım? Kısa çalışma ödeneği sorgulama İŞKUR

İşsizlik maaşı alıyorum kısa çalışma ödeneği de alır mıyım?
İşsizlik maaşı alıyorum kısa çalışma ödeneği de alır mıyım?

Ekonomi

İşsizlik maaşı alıyorum kısa çalışma ödeneği de alır mıyım?

Kısa çalışma ödeneği alıyorum emekliliği etkiler mi?
Kısa çalışma ödeneği alıyorum emekliliği etkiler mi?

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği alıyorum emekliliği etkiler mi?

İşçiler ne kadar kısa çalışma ödeneği alır? Maaşta kesintisi ne kadar?
İşçiler ne kadar kısa çalışma ödeneği alır? Maaşta kesintisi ne kadar?

Ekonomi

İşçiler ne kadar kısa çalışma ödeneği alır? Maaşta kesintisi ne kadar?

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri
Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği haftalık çalışma saatleri

Ücretsiz izinler emekliliği etkiler mi?
Ücretsiz izinler emekliliği etkiler mi?

Ekonomi

Ücretsiz izinler emekliliği etkiler mi?

İşe başlayanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam eder mi?
İşe başlayanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam eder mi?

Ekonomi

İşe başlayanlar kısa çalışma ödeneği almaya devam eder mi?

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?
Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

Ekonomi

Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar verilecek?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı