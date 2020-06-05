Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, nakdi ücret desteği uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirledi. Buna göre, ücret desteğinden 17 Nisan 2020 itibarıyla iş sözleşmesinin bulunduğu işveren tarafından ücretsiz izne çıkartılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayanlar ile 15 Mart 2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi feshedilen ve işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçiler yararlanmakta. Peki ev hizmetlerinde çalışan ücretsiz izin parası nasıl alır?

Eşim on günden fazla ev hizmetleri çalışanı . İşvereni ücretsiz izine çıkardı. İŞKUR’a başvuru yaptık, ücretsiz izin desteği için kabul edilmediğine dair mesaj geldi. Bize yardımcı olur musunuz? Sorusuna Hürriyet yazarı Noyan Doğan şu şekilde cevap veriyor: “Ev hizmetlerinde çalışanların ücretsiz izin desteğinden yararlanması için sizin değil işverenin başvurması gerekiyor. Yapılması gereken, ev hizmetlerinde ay içerisinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenin, bu durum değişikliğini, ücretsiz iznin verildiği ayın sonuna kadar ‘eksik gün’ koduyla SGK İl Müdürlüklerine ya da Sosyal Güvenlik Merkezlerine bildirmesi gerekiyor.”