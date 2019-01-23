Ev hapsindeki FETÖ'cüler İsveç'e kaçtı Afganistan'da 13 aydır ev hapsinde bulunan FETÖ mensubu iki Türk'ün İsveç'e iltica ettiği öğrenildi.

Afganistan'da yayın yapan Ariananew televizyonunun haberine göre, yaklaşık 13 aydır ev hapsinde tutulan FETÖ üyesi Yılmaz Ayten ve Sami Yavuz, İsveç'e iltica etti. Bu konuda Afgan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı. Afganistan istihbaratı, yaklaşık 13 ay önce söz konusu terör örgütü üyelerini ev izlemesine almıştı.

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